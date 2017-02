Uutinen

Kolumni: Sinikka ja Pirkko ovat pappia vailla — Kirkkoherranvirastossa. — Sinikka tässä hei. Suunnittelemme kullan kanssa kesähäitä. Kirkkohäät ovat kiikarissa. — Sehän on suloista. Oletteko ensimmäisellä kierroksella? — Mitä merkitystä sillä on? — Paljonkin. Seurakuntamme papiston jyrkin siipi vihkaisee vain ensimmäisen kierroksen pareja. Tiukin jäärä edellyttää, että morsian on neitsyt ja eikä sulhanen ole menettänyt poikuuttaan ennen hääyötä. — Pirkko ja minä olemme kumpikin olleet aiemmin tahoillamme naimisissa. — Pirkko! Olisitte heti sanoneet, ettei kyse ole heteroparista vaan lesboparista. Kukaan meidän seurakunnan papeista ei uskalla uhmata vihkikieltoa. Vihkimisiä vahdataan nyt sekä silmä- että kameravalvonnalla. Tuomiokapitulin asessorit katsovat nauhat maanantaisin ensityönään. — Pitääkö meidän marssia maistraattiin? — Ei välttämättä. Kyllä hiippakunnasta saattaa löytyä vihkipappi teillekin. Vihkiminen hoidetaan yön hiljaisina tunteina syrjäisessä kyläkirkossa, joka on teknisen valvonnan ulkopuolella. Kirkkoon ei myöskään saa karauttaa autoletkassa, etteivät koirat perään hauku. — Salavihkiminen kuulostaa meistä erikoiselta, koska tulimme kaapista ulos jo 2000-luvun alussa. — Jos haluatte mennä naimisiin päivänvalossa, niin on meillä siihenkin lääke. — Mikäs se on? — Helsingissä muutama pappi odottaa sormet syyhyten maaliskuun 1. päivää. He elävät 2040-lukua jo nyt. — Tervetuloa sitten vihkimisen jälkeen rukoilemaan meidän pappien kanssa. — Ai se onnistuu? — Pääsääntöisesti kyllä. Jos ei kohdalle osu pappi, jolle homo- ja lesboparien rukoileminen on myrkkyä. — Voiko pappi siis kieltäytyä rukoilemasta kanssamme? — Voi. Siksi etsimme rukoushetkeenne papin, joka ei rukoile liittonne rakoilemisen vaan sen kestävyyden puolesta. Kyösti Suolanen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

