Uutinen

Kolumni: Mainettaan säyseämpi Kouvola Kymenlaaksolainen ei hevillä kehuja sulata. Tämä fakta nosti päätään taas viime viikolla. Kouvola todettiin Ylen ja Kouvolan Sanomien jutuissa Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista toiseksi turvallisimmaksi. Tieto saatiin suhteuttamalla katuturvallisuuteen liittyviä rikostilastoja kuntien asukaslukuihin. Parissa nettikommentissa uutinen otettiin ilolla vastaan, mutta enemmän löytyi päänpudistelijoita. Tulosta arveltiin kuntaliitoksen luomaksi harhaksi, jossa pienten taajamien vähäinen rikostaso sotkee kokonaisuutta. Se ei hälventänyt epäluuloa, että Kouvolan todettiin olevan turvallinen myös kaupunkien keskustojen välisessä vertailussa. Täytyy myöntää, että olin itsekin epäileväinen. Kymenlaaksolla on maine duunarijätkien maakuntana. Siihen imagoon turvallisuus istuu huonosti. Lisäksi Kouvolan seudulla on tehty viime vuosina muutama erittäin raaka henkirikos, mikä vaikuttaa helposti mielikuviin myös katuturvallisuudesta. Lopulta tilastojen edessä oli pakko antautua. Tämä on oikeasti erittäin turvallista seutua lähes kaikilla mittareilla. Tajusin hellineeni ylpeydellä ajatusta Kymenlaaksosta rankkana maakuntana. Kaupungilla on aina ollut turvallista liikkua, mutta samalla muualta tuleville kavereille on voinut fiilistellä kaikenlaisilla tarinoilla Meripäiviltä ja Kouvolan yökerhoista. Samaan syntiin on syyllistynyt moni muukin. Henkka Hyppönen muisti 2000-luvun taitteessa mainita Kouvolan nakkikioskitappelut aina tilaisuuden tullen. ”Pirkka-Pekka Petelius nuoruudestaan: Aina sai pelätä, että joku tulee pieksämään”, otsikoi Seura-lehti Peteliuksesta tehdyn henkilöjutun joulukuussa 2015. Tapaus käy hyvänä esimerkkinä siitä, miten hämäävä mielikuvien ja todellisuuden välinen raja on. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat asioita, jotka eivät aina kohtaa. Jos Kouvolan sijoitus tilastotutkimuksessa epäilyttää, kannattaa noudattaa vanhemman konstaapelin Mikko Kvistin ohjetta: käykää itse katsomassa. Aapo Mentula Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/08/Kolumni%3A%20Mainettaan%20s%C3%A4yse%C3%A4mpi%20Kouvola/2017221878039/68