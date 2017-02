Uutinen

Kolumni: Sen pituinen se avioliitto Vanhempani viettävät ensi kesänä 50-vuotishääpäiväänsä. Se on hatunnoston arvoista. Itse en pystynyt samaan. Kun äiti ja isä menivät naimisiin vuonna 1967, Suomessa solmittiin noin 40 000 avioliittoa. Nykyisin luku on 24 000. Puoli vuosisataa sitten eroja tuli vuosittain 5 000. Tänä vuonna kattiloita pannaan jakoon 14 000 huushollissa. Vaatii melkoista pelisilmää — ja tuuria — valita itselleen jo nuorena kumppani, jonka kanssa viihtyy vielä vanhainkodissakin. Moni siinä onnistuu. Toisin kuin usein sanotaan, puolet ensimmäisistä avioliitoista ei pääty eroon, vaan ”ainoastaan” 39 prosenttia. Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen valotti tällä viikolla Väestöliiton verkkosivuilla tutkimusta, jossa selvitettiin eroa ennakoivia merkkejä. Eronneilta kysyttiin, oliko parisuhteessa ongelmia jo avioliiton alussa vai ilmaantuivatko ne vasta arjen alettua. Vaimojen mukaan monet eroon johtaneista ongelmista olivat olemassa jo alttarilla. Suurimmalle osalle miehistä sen sijaan parisuhdeongelmat tulivat eron yhteydessä yllätyksenä. Samat ongelmat näyttivät miehen ja vaimon silmissä täysin erilaisilta. Yleisimmiksi syiksi eron mainittiin tutulta kuulostavat vuorovaikutusongelmat, uskottomuus ja luottamuspulma. Eron syiden miettimisen ohella olisi hedelmällistä pohtia, mikä pitää liitot kasassa. Asiasta voi vitsailla sanomalla, että ”huono kuulo”, ”laiskuus” tai ”kun ei ole parempaakaan löytynyt”. Todellisuudessa hyvän suhteen taustalla lienee sopiva annos vapautta ja aitoa kumppanuutta. Jos tuntee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, on löytänyt käsipuoleensa todellisen kultakimpaleen. Puolen vuosisadan rakkaustarinat ovat tulevaisuudessa yhä harvinaisempia. Pitää silti muistaa, että tilastot eivät näe kulissien taakse. Pitkä ei aina ole synonyymi hyvälle. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuritoimittaja. Lue koko uutinen:

