Uutinen

Kolumni: Piippujen Kouvola On täydellinen kirpeä pakkasaamu. Omakotitalojen piipuista tupruttaa savua. Moni muukin on herännyt lämmittämään torppaansa ennen auringonnousua. Työmatkalla puiden latvuston takaa ensimmäisenä tervehtii vastaan Kymin paperitehtaan piippu, josta nousee suuri vaaleanpunainen hattarapilvi. Vastaan tulevien rekkojen ja jokusen traktorin pakoputkista jää leijumaan lähes paikalleen pikkuruisia savupilviä kuin höyryvetureista konsanaan. Lecan piiput tervehtivät pastellinsävyisellä pumpulilla. Kymijoki höyryää. Sen yllä leijuu sankka metrien korkuinen aamu-usva. Keltin sillalta maisema vielä hämärään joen uomaan on kuin taulusta. Valtatiellä vastaan ajaa puolustusvoimien marssirivistö kuin paraatina tuolle upealle maisemalle. Kouvolan keskustan suunnasta aurinko on juuri nousemassa suurena ja keltaisena, ja hetken aikaa kultameri jatkuu etelästä pohjoiseen aivan horisontin tuntumassa. Kauppakeskusalueen liittymässä Hinkismäen piippu ottaa aamun kulkijat vastaan pastellia tuprutellen. Kuusaalle päin katsoessa purku-uhan alla oleva vanha piippu paistattelee auringossa. Se ei enää tupruttele. Aamun upeiden tunnelmien jälkeen jäin miettimään, miltä kaupunki näyttäisi ilman siellä täällä näkyviä piippuja ja höyrypilviä. Kouvolan taajamissa piiput hallitsevat maisemaa. Varmaan samasta syystä Kotkakin tuntuu turvallisen tutulta paikalta. Piipuissa vain on jotakin, ainakin aamuauringossa. Ne kertovat teollisuudesta, mutta myös työpaikoista. Jos Kymintehtaan vanha piippu puretaan, puretaan osa maisemaa ja historiaa. Onneksi sentään komeita piippuja jää vielä jäljelle. Niitäkin, jotka yhä tupruttavat. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

