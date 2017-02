Uutinen

Kolumni: Sohvaperunat käy läpi suomalaisuuden alle tunnissa Sohvaperunat jatkui perjantaina kolmannen tuotantokauden jaksoilla. Sarjassa erilaiset ihmiset eri puolilla Suomea katsovat televisiota omissa olohuoneissaan ja kommentoivat näkemäänsä. Ja tätä sitten me katsomme kotonamme. Formaatti on yksinkertaisuudessaan jopa typerä, mutta silti Sohvaperunat on Suomen onnistunein viihdeohjelma pitkään aikaan. Sarjan käsikirjoittajina ja tähtinä ovat tavalliset ihmiset: kaverukset, perheet, pariskunnat, naapurit. He eivät kilpaile laulu-, kokkaus- tai tanssitaidoillaan. He eivät kilpaile lainkaan. Tomi Björck ei arvostele heitä, eikä kukaan putoa Sohvaperunoissa. Sohvaperunoiden sohvilla eivät istu ne samat noin seitsemän julkisuuden henkilöä, jotka kiertävät vuoden aikana kaikki Suomen muut tv-sohvat. Sohvaperunoita ei juonna vielä kolmannellakaan kaudella Roope Salminen. Silti he ovat Suomen parhaita omassa lajissaan: Sohvaperunoihin on äärimmäisen helppo samaistua. Yhteiskuntakeskustelussa Suomi halutaan nykyään jakaa väkisin kupliin. Kupla-ajattelun mukaan Sohvaperunoissa on tällä tuotantokaudella 14 erilaista kuplaa. Niiden sisälle mahtuu koko Suomi Helsingistä Rovaniemelle. On eläkeläisten kupla, teinien kupla, sinkkujen kupla, avioparien kupla, heteroiden kupla, homojen kupla. Sohvaperunat esittää tasa-arvoisen Suomen samalla viihdyttäen. Jokaisessa kuplassa katsotaan samoja televisio-ohjelmia, nauretaan suunnilleen samoille jutuille ja vakavoidutaan samojen vaikeiden aiheiden äärellä. Televisionkatselu passivoi ja suomalaiset istuvat liikaa. Onneksi Sohvaperunat auttaa tässäkin. Koko viikon televisionkatselun voi ulkoistaa Sohvaperunoille. 50 minuutin läpileikkaus viikon tv-ohjelmista kertoo ihan tarpeeksi, missä mennään. Joonas Heinonen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/11/Kolumni%3A%20Sohvaperunat%20k%C3%A4y%20l%C3%A4pi%20suomalaisuuden%20alle%20tunnissa/2017221885361/68