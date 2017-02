Uutinen

Päätoimittajalta: Kaksi kuukautta vaaleihin Kuntavaaleihin on tasan kaksi kuukautta. Kouvolassa ei voi puhua vaalikuumeesta: ehdokaslistat ovat vielä vajaita, eikä kampanjointi ole kovin näkyvää. Ehdokasasetelmat ovat lopullisesti selvillä helmikuun lopussa, kun puolueiden listat lyödään kiinni. Ehdokkaat pääsevät miltei ensi töikseen vastaamaan Kouvolan Sanomien vaalikoneeseen. Vaalikoneemme aukeaa maaliskuussa. Vaalit ovat haaste medialle. Kouvolan Sanomat seuraa ehdokkaita, mutta myös ehdokkaat seuraavat saamaansa julkisuutta. Palstamillimetrejä mitataan ja verkkouutisia lasketaan. Laskijoille tiedoksi: Kouvolan Sanomat on puolueeton ja pyrkii tasapuolisuuteen. Yksittäisiä ehdokkaita tai puolueita ei suosita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita voisi nostaa esiin. Niinpä tässäkin lehdessä on sunnuntaijuttu työväenyhdistysten historiasta. Kyse ei ole SDP:n suosimisesta — merkkipäivä nyt vain sattuu osumaan tälle viikonlopulle. Samalla tavalla haastatellaan kiinnostavan uutisaiheen niin vaatiessa vaikkapa perussuomalaista ministeriä tai kokoomuslaista hallituksen puheenjohtajaa. Yksi vaaleihin liittyvä karanteeni on jo alkanut: kolumnistien listalta pudotettiin helmikuussa pois kuntavaalien ehdokkaat. Sen sijaan mielipidepalsta on ehdokkaille auki aivan vaalien alle asti. Puolueettomuuden ja sitoutumattomuuden vaatimus heijastuu myös Kouvolan Sanomien toimitukseen. Toimitukselle on annettu suositus, ettei työntekijä esiinny näkyvässä roolissa yksittäisen puolueen vaalitapahtumassa. Samoin suositellaan harkintaa sosiaalisen median päivityksissä ja peukutuksissa. Tiedonhankinta on asia erikseen. Toimittajien työhön kuuluu poliitikkojen some-kanavien seuraaminen ja vaalitapahtumissa käyminen. Korostan, että yllä mainitut ovat suosituksia — tarkoitus ei ole rajoittaa mielipiteenvapautta. Toimituksen työntekijöillä saa olla poliittisia mielipiteitä, mutta uutisissa ne eivät saa näkyä. Vielä mielipiteistä. Yksi varma merkki vaalien lähestymisestä on poliitikkojen lisääntynyt into ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Kouvolan Sanomien mielipidepalstalle on tullut ilahduttavan paljon kirjoituksia, moni kuntavaalien ehdokkailta. Niin paljon, että on muodostunut suma. Muutama kirjoittaja on jo ehtinyt kysellä, miksei hänen tekstinsä ole päässyt julki. Kyse on siis tarjonnan runsaudesta, ei puolueellisuudesta. Tilanteeseen on vaikuttanut myös äskettäin vietetty Sanomalehtiviikko, jonka aikana julkaistiin arkisin vain koululaisten kirjoituksia. Ne ovat muuten olleet aivan loistavia. Koululaiset menevät suoraan asiaan ja kertovat mielipiteensä selkeästi: Kouluviikko kolmipäiväiseksi. Kouluruoka on pahaa. Kohdatessa pitää tervehtiä. Vastaavaa sanomisen selkeyttä voi vaalien alla toivoa myös poliitikoilta. Petri Karjalainen petri.karjalainen@kouvolansanomat.fi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/12/P%C3%A4%C3%A4toimittajalta%3A%20Kaksi%20kuukautta%20vaaleihin/2017221886436/68