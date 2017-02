Uutinen

Kolumni: Valeviihdettä Televisioviihteen uusin hitti on ohjelma, jossa Suomen kansa voi arvuutella mitä hulvattomimpia asioita suoraa huutoa mesovan Sara Forsbergin kanssa. — Tervetuloa Kaikki vastaan yksi -ohjelmaan. Ensimmäisenä kilpailijana on puolustusministeri Jussi Niinistö. Seuraavaksi arvuuttelemme sitä, kuinka monta valeuutista Jussi löytää päivän uutistarjonnasta. — Puolustusvoimista, Trumpista ja minusta itsestäni on ollut viime päivinä sen verran paljon potaskaa tarjolla, että veikkaisin 82, Niinistö heittää. — Katsotaanpas, miten käy. Jussi löysi...ei yhtään valeuutista! Mitenkäs tämä on mahdollista? — Päätin lukea vain omia puheitani, jotta saan totuudenmukaista tietoa. Älä kysy lisää, tai lähden pois. Lähdenkö pois? — Seuraavaksi arvuuttelemme sitä, kuinka monta keskustalaista Paavo Väyrynen on saanut suunniltaan. Mitä sanoo itse Paavo? — Minä sanoisin yksi: itseni. Se oli silloin, kun tein urani ainoan virheen ja annoin hyvän puolueen kannuslaisen oppipojan käsiin. — Mitäs sanoo kansa? Kansa vastaa 12 958. Kumpi on lähempänä? Oikea vastaus on saatu keskustan entisiltä ja nykyisiltä puheenjohtajilta. Keskiarvo on 35 900. — Ja sitten seuraavaan kysymykseen. Nyt arvuuttelemme, kuinka monta SDP:n puoluekokousedustajaa Krista Kiuru yrittää onnistumatta halata tunnin aikana. — Kyllä minä sanoisin, että jos Antti Rinnettä yritän neljä kertaa ja muita vähintään kaksi, niin eiköhän se lopullinen rukkasluku ole lähellä sataa, Kiuru miettii. — Ja mikä on oikea vastaus? Sata! Krista osui täsmälleen oikeaan lukuun. Palkintona on itsepalveluhalaus. — Illan viimeisenä arvuutuksena onkin oikea herkkupala, jonka päätteeksi Sara Forsberg huutaa kuin hinaaja kuudellatoista kielellä. — Asiaan: kuinka monta vuorokautta Matilta ja Tepolta menee siihen, että he tarjoilevat toisilleen kaivinkoneella täytetyt shampanjalasit? — Oikea vastaus on kahdeksan kaivinkonetta ja 602 pulloa. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

