Kolumni: Puolustusvoimat suojelee venäläisiä En ymmärrä, miksi media painostaa puolustusvoimiamme venäläisten kaksoiskansalaisten asiassa. Ymmärrän lehtimiehenä vain sen, että puolustusvoimat on tämän suuntaiselle louksuttamiselle helppo maali. Se ei voi huutaa takaisin. Maanpuolustukseen keskittyvät ihmiset tietävät, että julkisuudessa ei kannata kaikkea kertoa. Sotilastiedustelussa tärkein ja ylivoimaisesti käytetyin lähde on media. Se on niin helppoa. Ymmärrän kyllä, miksi asevelvollisuus ja sotilasurakin voi kiinnostaa kaksoiskansalaisia. Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä on maailmankuulu kasvatuslaitos, jossa luodaan elinikäisiä ystävyysverkostoja. Toisin kuin ammattiarmeijassa, suomalaisessa asepalveluksessa kaikki yhteiskuntaluokat kohtaavat. Nyt tupakaveri, viiden vuoden päästä lupaavan start up -yrityksen toimitusjohtaja. Asepalvelus on myös tehokas kuntokoulu, ja siellä annetaan nykyaikaista johtajakoulutusta. Ei ihme, että suomalainen varusmiespalvelus ja mahdollinen sotilasura maailman demokraattisimmassa valtiossa kiinnostaa. Pitää kuitenkin muistaa, että sotilasvalassa asevelvollinen vannoo puolustavansa Suomen koskemattomuutta kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana. Suora lainaus: ”Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.” Miten tällaiseen kaveriin mahdollisen kriisin sattuessa suhtauduttaisiin toisessa kotimaassa? Lehtitietojen mukaan Venäjä voi velvoittaa kaksoiskansalaisen toimimaan oman etunsa mukaan, myös ulkomailla. Maalaiset tietävät, että lypsykarjan ei sovi eksyä teuraskarjan joukkoon. Minusta on hienoa, että joku Suomessa kantaa huolta kaksoiskansalaisten omasta turvallisuudesta. Nuoret miehet eivät todennäköisesti itse aina käsitä kaikkia elämänvalintoihinsa liittyviä riskejä. Kirjoittaja on kulttuuri- ja menotoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

