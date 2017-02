Uutinen

Kolumni: Jymy-yllätys lätsähti Suomalaiset artistit ovat omaksuneet räppäri Cheekin vanavedessä ärsyttävän markkinointikikan. He julkaisevat mystisiä, vihjailevia tiedotteita tulevista tiedotustilaisuuksista. Tiedotteita seuraa spekulointi- ja huhumylly julkisuudessa: lopettaako yhtye, tekeekö artisti cheekit (pitää stadionkonsertin) vai tapahtuuko jotain hyvinkin mullistavaa? Henkeä ei kannata pidätellä. Paljastus on yleensä lätsäys. Viimeisimpänä tämän markkinointitempauksen teki Antti Tuisku keskiviikkona. Poppari kertoi tiedotetta seuranneessa tiedotustilaisuudessa, että hän on tuleva Idols-tuomari. Siinäkö kaikki? Suurin piirtein. Samalla julkistettiin, että kaksi muuta tuomaria ovat laulaja Erin ja tuottaja Jurek ja että laulukilpailu nähdään ensi syksynä MTV3:n sijaan Nelosella. Tuiskulle itselleen pesti on luonnollisestikin tärkeä: juuri Idols teki hänestä tunnetun vuonna 2003. Cheek aiheutti vuonna 2013 mediamylläkän tiedotustilaisuudellaan, jossa hän kertoi konsertoivansa Helsingin Olympiastadionilla. Asia oli siinä mielessä iso, että kukaan yksittäinen suomalainen artisti ei ollut tehnyt samaa aiemmin. Vuosi siitä Apulanta hämmensi mediaa ja faneja omalla tiedotteellaan. Sittemmin paljastunut jymy-yllätys oli keikka Espoon Barona-areenalla. Läts. Tempauksen voi laittaa yhtyeen huumorin piikkiin. Viime viikolla tulevaisuudestaan tiedotti samaan tyyliin Dingo. Bändi tekee paluun legendaarisella kokoonpanollaan. Markkinointitapa on eittämättä toimiva. Moni media uutisoi ensin tiedotteen tiedotustilaisuudesta ja sen jälkeen itse tilaisuuden. Huomio on taattu. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

