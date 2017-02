Uutinen

Kolumni: Automaattista maksamista Pieni kuluttajaparka on jälleen vaikeiden valintojen äärellä. Ruokakauppoihin on ilmestynyt automaattikassoja, pikakassoja tai itsepalvelukassoja, miksi niitä nyt pitääkään nimittää. Idea on kuitenkin sellainen, että kassan takana ei istu ketään, vaan asiakas itse lukee viivakoodit ja repäisee koneesta kuitin. Ensimmäisen kerran moisen härpäkkeen nähtyäni ajattelin, että taas menee työpaikkoja, en käytä. Seuraavalla kerralla uteliaisuus voitti ja päätin kokeilla miten itsepalvelu pelaa. Noh, hyvinhän se. Laitteet toimivat ja minä sain ihan omaan tahtiini maksaa ja pakata ostokseni. Jos tavaroita on vähän, olen käyttänyt itsepalvelua useamman kerran ja kerta kerralta se sujuu paremmin. Jos kärryssä on paljon tavaraa ja esimerkiksi alennettuja tuotteita, niin silloin en sitä suosittele, hermot menee. Pinna on koetuksella toisinaan myös siksi, että kone suoltaa kovalla äänellä ohjeita joka ikisen liikahduksen jälkeen. Joka tapauksessa omatunto on koko ajan huono, sillä ennen pitkää ne varmasti johtavat yt-neuvotteluihin ja irtisanomisiin. Forssassa on avattu kokonainen automaattikauppa, jota sanotaan moduulikaupaksi. Sinne pääsee sisään pankkikortilla. Kauppa on täynnä luukkuja, joiden ikkunan takana näkyy tuote. Taas pankkikortti sisään, luukku aukeaa ja tavaran voi ottaa haltuun. Tässä ensimmäisessä pilottikaupassa on vain 70 eri tuotetta saatavilla. Pienessä lähikaupassa on kolmisensataa tuotetta. Moduulikaupan on kehitellyt suomalainen start up -yritys, joten onnea vaan heille. Maailmalle kuulemma aikovat. Hyvää matkaa, on hienoa, että Suomessa keksitään uutta. Taas samaan aikaan jokin sisälläni protestoi: kaupan työpaikat uhattuna! Mutta syntyyhän niitä työpaikkoja toisaalle. Tarvitaan ohjelmistojen kehittäjiä ja koodaajia sekä laitteiden rakentajia. Mikä on oikea ratkaisu? Syöksynkö suin päin uuteen aikaan vain jarruttelenko edes vähän? Laila Sairo Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

