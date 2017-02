Uutinen

Kolumni: Miehet sairastivat, kansa kertoo Reilu viikko sitten käytimme vaimoni tyttärentyttöä kunnon hornankattilassa Helsingin Hartwall-areenalla. Puolet yleisöstä oli vanhempia, toinen puoli vaahtosammuttimen korkuisia pikkutyttöjä, joista iso osa oli pukeutunut prinsessamekkoon. Disney on Ice Frozen -jääshow on lähinnä AC/DC:n areenakonserteissa vierailleelle jässikälle epämukavuusalue kovimmasta päästä. Pääasia, että tyttö oli tarinasta haltioissaan. Ja olihan se show komea. Toimme areenalta myös tuliaisia: noron. Ei siinä, pikkutinttara ja rouva selvisivät ilman tartuntaa. Itselle kävi vähän huonommin. Muutaman itämispäivän jälkeen keskiviikon työpäivä jäi puolilta päivin kesken. Pomolle valittelut ja kotiin voimaan pahoin. Toivottavasti konttorilla muistivat desinfioida kahvipannun kahvan. Ehdin illan aikana muun muassa laskemaan kylppärimme lattiakaakeleiden lukumäärän sekä toteamaan, että nurkkiin pitäisi vedellä uudet silikonit. Jos yritin poistua kylppäristä, veti noro minut sinne takaisin yleensä seuraavan tunnin kuluessa. Vanha nettiviidakon vitsi kertoo, että ilman kipulääkkeitä synnyttämällä nainen voi saada edes aavistuksen siitä, miltä flunssaa sairastavasta miehestä tuntuu. En tiedä miten noroava nainen olisi tilanteessa pärjännyt, mutta itseltä tuo perhanan pöpö vei kaiken energian. Edes öitä ei saanut nukkua ilman herättävää hätää. Miesflunssa-vitsissä on kuitenkin totuuden siemen. Miehet kun pääasiassa taitavat nauttia siitä, että sairastaessa ei ole omasta mielestään virallista vastuuta mistään. Saa (yrittää) heittäytyä passattavaksi. Voikin pohtia, että onko miesflunssaa edes olemassa, jos taloudessa ei satu olemaan naista? Rouvani tuoma mustikkamehulasi herätti joka kerta kaksi tunnetta: syyllisyyden ja kiitollisuuden. Ihanaa, että joku välittää, mutta olisinko voinut hakea itsekin? En tiedä. Onneksi pöpö kuitenkin lopulta luovutti. Nyt voin hankkia ne uudet silikonit kylppäriin. Niko Kaartinen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

