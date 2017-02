Uutinen

Kolumni: Timanttia lujemmat klassikot Pelasin pienenä paljon Afrikan tähteä, sitä alkuperäistä. Kari Mannerlan vuonna 1951 laatiman pelilaatikon kansi oli kellastunut ja käsin maalattu. Kaikki punnan setelit ja nappulat oli tallella, vaikka se oli ollut isäni peli 1950-luvulla. Kimblen sain alakouluikäisenä joulupukilta. Pelasimme sitä naapurin likkojen kanssa aamusta iltaan. Homma haiskahti jossakin vaiheessa työnteolta, mutta peli koukutti täysin. Kimblen suomalainen luoja, Aarne Heljakka, sai alkuperäisen Trouble-pelin Amerikan sukulaisiltaan 1960-luvun keskivaiheilla. Heljakka keksi hakea pelille lisenssin. Loppu on historiaa. Muovikupua hakattiin meidän olohuoneessa viimeksi eilen. Vähän ennen joulua taivastelin lelukatalogien määrää. Yllätyksekseni toivelista alkoi täyttyä lautapeleistä. Leluja listalla ei ollut juuri lainkaan, koska eskaria lähestyneen mielestä niistä suurin osa oli vauvamaisia. Pukki kantoi selkä vääränä toivotut pelit. Niillä on pelattu lähes päivittäin. Afrikan tähti, Kimble. Niitä pelataan eniten. Perässä tulevat Junior Alias, Monopol Junior ja Kaninloikka. Pelit kehittyvät ja uusia tulee, mutta vanhojen suosio ei horju. Meidän suvussa kolmas sukupolvi starttaa Kairosta jalokivijahtiin. Vaikka näistä kaikista klassikoista on varmasti olemassa hienot tietokonesovellukset, paperiseteleitä ja pahvinappulan takaa paljastuvia rosvoja ne eivät koskaan korvaa. On aivan eri asia istua pöydän ääreen pelaamaan, kinastella heittovuoroista, jännittää rosvoa ja iloita voitosta kuin hipelöidä tabletin näyttöä yksin. Eskari-ikäiselle lautapeli opettaa kaksi elintärkeää taitoa: häviämisen ja sääntöjen noudattamisen. Niitä ei lasilevy opeta. Shakki on vielä opettelematta. Aikoinaan Neuvostoliitosta ostettu peli odottaa oikeaa hetkeä varastossa. Pelikortit — kyllä. Nekin ovat kovassa käytössä. Synttäreiden toivelahja oli Uno. Retroilu jatkukoon. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

