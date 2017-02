Uutinen

Kolumni: Topakat Yks Virtain löi kerran Kuusaal vetoo jätkien kaa siit, et pystyy vetää Penal 50 lihistä sinapil ja ketsupil ja kävelee sen jälkeen murhas kännis joen yli mulkkaamatta siit Sommelon kohilt. Ruhain, Linperi, Aako, Sidi ja Pulkah Hapa löi kympin miehee vetoo. Virtain veti sit lihikset aneissaa naamaa ja päälle kiskas vissii kuus kossuu. Se ol kännis ku apina ja siinähää se sit rypäs ja mulas heti rannas ja hävis veon. — Sormuin Putin nähty Moskovassa. Ettekö te nuijat tajua, että sieltä se tulee Tolstoi-junalla yhdessä yössä Suomeen. Tietoa on! — Natoon ja äkkiä Uhmaan ja kirjoitan Hennistä, mua kerran uhkaili saksilla/teki ...ttuilusta taidetta/matkustettiin samalla taksilla. Mua usein sanoillaan syvälle sivalsi, ulkonäköäkin moitti/päälle kauniisti hymyili, lähtökelloja kylmästi soitti. ”Ei tule ikävä, tuskin enää näemme, emme ole edes ystäviä, hän viimeiseksi lausui/kyynel poskelleni vierähti, mieli mustui, elämäni alamäkeen luisui. Onnee kuitenkin hei/meikä huutaa mayday! — Se yks asiakas Kumpi on päällä: makkarasiivu vai juusto? Mitä välii, ku ei oo varaa ostaa kumpaakaa! Herää, Larikka! — Entinen persujen äänestäjä Haloo Kouvola!! Miksi aura-auto kävi varhain aamulla ajamassa lumet kotikadultamme. Ei pääse nyt sitten lapset leikkimään tiellä lumisotaa ja rakentamaan lumiukkoja. Järki hoi! — Päivä pilalla ja paha mieli kaikilla, saatana! Ensin tulee Jeesus Kausalaan ja sitten formularata Tillolaan! — Mankalan profeetta Kauppavinkki! Kun ostat munkin ja punnitset sen vaa’alla, paina toisella kädellä lisää painoa. Näin saat munkin kalliimmaksi. Nii mut sithän se maksaa enemmän... — No jotenkii sillee Ei tule Suomeen yhtään mitalia MM-kisoista, eikä kiinnosta, enkä aio edes katsoa! Ratamo uppoo suohon, kaupungintalo on ruma ja Kouvola on huono. — Kaunisnurmella asuva ex-kouvolalainen Juha Vesala Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimittaja. Lue koko uutinen:

