Uutinen

Kolumni: Väestönkasvu ei ole oikea ratkaisu Suomen ikääntyvä väestö asettaa sekä eläkejärjestelmän että yhteiskuntarakenteen hankalaan asemaan. Tulevaisuudessa yhä pienempi työssäkäyvien joukko vastaa yhä suuremmasta ikääntyneiden ikäluokasta. Ongelman ratkaisuksi esitetään lähes aina maahanmuuttoa, koska suomalaiset eivät suostu lisääntymään riittävästi. Nuori, ulkomailta tuleva ikäluokka tasapainottaa väestörakennetta ja kehittää taloutta. Tällöin huoli alhaisesta syntyvyydestä ei sekään vaikuta niin huolestuttavalta. Yllätyn joka kerta, kun edellä esitetty ajatuksenjuoksu hyväksytään julkisessa keskustelussa mukisematta. Todellisuudessa tällainen ajattelu on lyhytnäköistä ja jopa vaarallista todellisuuden pakoilua. Ihmisten lukumäärä planeetalla on jo aikoja sitten noussut liian suureksi luonnon kannalta. Ainoa järkevä tulevaisuudenkuva on sellainen, jossa väestönkasvu pysähtyy ja kääntyy jopa laskuun. Aivan kuten Suomen ja parin muun länsimaan kantaväestön kohdalla on jo tapahtunut. Jos olet eri mieltä, mieti hetki mitä se tarkoittaisi. Nykyinen ajattelutapa johtaa tilanteeseen, jossa väestöä on jatkuvasti kasvatettava, jotta talouden pyörät pysyvät pyörimässä ja yhteiskunta kasassa. Mitä sitten tapahtuu, kun tuo nuori, entistä isompi ikäluokka saavuttaa varttuneen iän? Paikataanko ongelma jälleen kasvattamalla väestöä? Väestörakenteen ongelmien ratkaisua ei pidä lähestyä maahanmuuton tai syntyvyyden kasvattamisen kautta. Järkevämpää olisi kehittää yhteiskuntaa, jossa koko väestön tarpeet voidaan tyydyttää samalla, kun väestömäärä pysyy ennallaan tai jopa laskee. Jatkuva väestönkasvu ei voi olla ratkaisu talousongelmiin. Ei Suomessa, tai missään muuallakaan. Kirjoittaja on toimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/25/Kolumni%3A%20V%C3%A4est%C3%B6nkasvu%20ei%20ole%20oikea%20ratkaisu/2017221943915/68