Päätoimittajalta: Hyvä, parempi ja paras asuntomessuvieras Odotan jo nyt innolla Korian asuntomessuja. On hienoa nähdä miten Pioneeripuisto muotoutuu parissa vuodessa uudeksi asuinalueeksi. Sillä on jo takana monia historian kerrostumia — alkaen ensimmäisistä vuosista venäläisenä varuskuntana. Asuin lapsuuteni Korialla. Tuleva asuntomessualue oli tuolloin vielä pioneerien kasarmi ja siis siviileiltä suljettu sotilasalue. Portilla seisoi vartiomies rynnäkkökiväärin kanssa eikä päästänyt alueelle ilman kulkulupaa. Muutaman kerran kävin kasarmilla. Luokkakavereissa oli paljon kantahenkilökunnan lapsia, ja heidän mukanaan pääsi käymään esimerkiksi varuskunnan elokuvateatterissa. Muistan lähinnä hajun, joka ei ollut raikas. Pioneerien muuton jälkeen alue muuttui festivaalien ja erämessujen pitopaikaksi. Ja onhan siellä tietysti asuttu koko ajan — ensin armeijan työntekijät ja varusmiehet, sittemmin siviilit. Kasarmialue on upea paikka ja asuntomessukohteeksi sikäli ovela valinta, että tuhansilla eri puolilla Suomea asuvilla ihmisillä on jo valmiiksi siihen kytky. Moni armeijan Korialla käynyt haluaa nähdä messutalojen lisäksi vanhat harjoitusmaastot. Ehkä myös muutama Pioneerifestivaalien kävijä. Asuntomessujen tonttikartta näyttää melko tiiviiltä. Tontit ovat nykytyyliin melko pieniä ja rakennukset lähellä toisiaan. Positiivista on se, ettei tonttien hintoihin ole ladattu kohtuuttomasti messulisää. Lähimpänä Kymijokea ja vesitornin rinteessä olevat talonpaikat ovat neliöhinnaltaan hiukan kalliimpia, mutta muuten hinnat ovat lähellä Korian nykyistä tasoa. Asuntomessuihin liittyy Kouvolassa paljon odotuksia. Yrittäjät kokoontuivat kuluneella viikolla pohtimaan, miten asuntomessuja voitaisiin hyödyntää laajasti. Syytä onkin, sillä messut eivät automaattisesti takaa kaupungille jättipottia, vaan täyden potentiaalin irti saaminen vaatii kovaa työtä. Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä voidaan saada aikaan yksittäisen piristysruiskeen sijaan koko kaupunkia hyödyttäviä, pitkäkestoisia vaikutuksia. Paikallisen rakentamisosaamisen hyödyntäminen on ilmeistä, mutta myös palveluyrittäjillä on näytön paikka. Jokainen messuvieras on hyvä. Mutta jos kävijä ajaa parkkipaikalle, käy tutustumassa messuihin ja ajaa kotiin, ei vaikutus ole koko Kouvolan kannalta kovin iso. Hyöty menee pääosin messuorganisaatiolle. Parempi vieras käy messuilla, yöpyy Kouvolassa ja viettää seuraavan päivän vaikkapa Tykkimäellä, Repovedellä tai Verlassa. Tai yhdistää matkaan esimerkiksi urheilutapahtuman tai teatterikäynnin. Paras vieras ihastuu Kouvolaan ja palaa messuviikonlopun jälkeen tänne uudelleen. Hetkinen, keksin vielä paremman: sen joka muuttaa Kouvolaan. Lue koko uutinen:

