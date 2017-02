Uutinen

Kolumni: Hei isoveli, täällä ollaan! Taisi olla kesä vuonna 2000, kun työkaverini suositteli minulle uutta netin hakukonetta, joka oli kuulemma parempi kuin muut. Sen nimi oli Google. Ihan pätevältä se tuntuikin, ja solahdin sujuvasti käyttäjien joukkoon. Vajaat 17 vuotta myöhemmin sanat googlaus ja googlettaminen ovat käytännössä muodostuneet kaikkien nettihakujen synonyymeiksi, eikä tunnu olevan elämänaluetta, johon Google ei kuuluisi. Vasta äskettäin tajusin, että Googlen käyttöjärjestelmällä toimivassa puhelimessani oleva karttasovellus tallettaa sijaintini. Jos puhelin on ollut auki, voin katsella kartalta omia kulkureittejäni kunakin päivänä kuukausia taaksepäin. Tämä on varmaan kätevä ominaisuus niille, jotka harrastavat huuruisia ravintolailtoja ja haluavat myöhemmin selvittää, missä on tullut käytyä. Kun olin lapsi, tulevaisuusennusteissa oli lähinnä lentäviä autoja ja ravintopillereitä. Tai ainakin Aku Ankan tulevaisuusennusteissa oli. Vasta myöhemmin alkoi tulla vastaan tieteistarinoita täynnä jättimäisiä yrityksiä, jotka pyrkivät hallitsemaan kaikkia elämänalueita. Google on siis vaivihkaa kehittynyt hakukoneesta megakorporaatioksi, joka tietää, missä olen. Pitäisikö huolestua? Minusta ei ole salaliittoteoreetikoksi. Nykyinen maailmantilanne ei synnytä mielikuvaa, että kukaan hallitsisi taustalla. Sitä paitsi ihmiset, jotka kuvittelevat valtion tai jonkin muun vaikutusvaltaisen tahon vakoilevan itseään, kuvittelevat itsestään aivan liikoja. Minussa ei ainakaan ole mitään, mikä kiinnostaisi korkeampia tahoja. Paitsi kulutustottumukset, mutta nehän korkeammat tahot kuvittelevat jo tietävänsä. Ainakin verkkosivujen laitoihin ilmestyy vähän väliä mainoksia tuotteista, jotka olen äskettäin ostanut. Ja sähköposti täyttyy hiustenlähtöä ehkäisevien ja potenssia kohottavien lääkkeiden mainoksista. Kimmo Puhakka Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien verkkotoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/27/Kolumni%3A%20Hei%20isoveli%2C%20t%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20ollaan%21/2017221930859/68