Kolumni: Erehtyminen kielletty Moka on lahja. Tämä hieno motto on lähtenyt pitkälle vaellukselle kotipesästään improvisaatioteatterista. Se tulee vastaan milloin kenenkin suuren tai vähän pienemmän ajattelijan lausumana. Näinhän se on: Virheestä versoaa uutta. Erehtyminen on inhimillistä. Älä ota itseäsi liian vakavasti; kaikki mokaavat. Melkein voisi luulla, että olemme kansakuntana oppineet jotakin armollisuudesta itseämme ja toisiamme kohtaan. Kunnes joku mokaa. Hirveä moka. Tällä sanaparilla viitattiin mediassa tämänvuotisen Oscar-gaalan kirjekuorisähläykseen. Samantyyppinen tapaus viime vuoden urheilugaalassa oli ”järkyttävä moka”. Verohallinto syyllistyi ”noloon mokaan” lähettäessään erehdyksessä ihmisille verokortteja, joissa oli väärä pidätysprosentti. Kun joku tekee virheen, järkytymme. Järkytyksen voimalla aloitamme julkisen paheksunnan ja sytytämme rovion. Vaikka mokaaja olisi yksi ihminen, julistamme ydinsodan ja boikotin kaikkea sitä kohtaan, mitä hän mahdollisesti edustaa. Pyysikö joku anteeksi? Aivan sama. Tätä kaikkea on saanut äskettäin maistaa helsinkiläinen Prisma, jonka kassatyöntekijä mokasi pari viikkoa sitten palvellessaan sosiaaliviraston maksusitoumuksen kanssa asioinutta miestä. Toinen asiakas osoitti lähimmäisyyttä kaivamalla kuvetta miehen puolesta. Siihen lähimmäisyys sitten loppuikin. Avunantaja vuodatti selostuksen tapahtumasta sosiaaliseen mediaan. Seurasi kohtuuton kakkamyrsky, josta ovat saaneet osansa kaikki kyseisessä myymälässä työskentelevät organisaation huipulta pohjalle saakka. Siinäpä oppivat olemaan erehtymättä. Mitä mahtoi oppia stylisti Teri Niitti ennen kuolemaansa someraivosta, jonka sai osakseen otettuaan kantaa julkiseen imettämiseen. Entä Niitin 80-vuotias äiti, joka sai osansa palautteesta. Ehdotukset opinkappaleiksi olivat mallia ammu itsesi, hirtä itsesi, syö paskaa. Se siitä lahjasta. Irma Jäppinen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

