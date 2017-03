Uutinen

Kolumni: Älä aja lutoil kumeil Kiukuttaako? Masentaako? Onko muuten vaan höhlä fiilis? Vaivaako stressi, väsymys tai melankolia? Häiritseekö se, että kevätaurinko tuo kohta kaikki pölyt näkyviin? Huoli pois. Tässä vinkit uuteen nousuun! Saa jakaa vaikka Facebookissa! (Googlen tarjoamat inspiroivat elämänohjeet on vapaasti suomennettu englannista, toim. huom). Elä joka päivä niinku se ois viimiin. Elä jokain päivä myös niinku oisit just vast syntyny. Oot täydelliin just sellasena kun oot. Muista silti, ettei ihan aina tarvi olla täydelliin.Oo se ihmiin joka haluut, älä se mitä muut haluis sun olevan. Elä itelles, älä muille. Mut muista et ilman muita ihmisii et oo mitää. Kaverit tekee elämäst elämisen arvost. Ainoo ihmiin, jota paremmaks kannattaa pyrkii, on se mikä ite olit eilen.Mut oo kuitenkii aina oma ittes. Paitsi jos voit olla Batman ni sit oo Batman. Mut muuten oo oma ittes. Ku oot välil hiljaa, ni kuulet enemmän. Älä silti kuuntele mitä muut neuvoo vaa mitä sun sisäin ääni neuvoo. Muista et ethän sie koskaa häviä. Sie vaa joko voitat tai jos et voita ni opit kuitenki jotain. Äläkä huolehi mokist, mieti mitä missaat jos et ees yritä. Joka aamu on uus tsäänssi. Jos sul on asentees vikaa, se on ku ajasit lutoil kumeil. Vaikeeks menee. Korjaa siis asentees. Piä unelmistas kii. Paitsi et älä puhu unelmist, puhu suunnitelmist. Lopeta haaveilu, rupee tekee. Muista et sil ei oo välii mis oot vaa sil mihin oot menos. Ja jos kaikki tuntus olevan yhtä ylämäkee paarustamist, ni mieti mitkä maisemat huipul on. Vaikeel matkal on usein kaunis määränpää. Matka on kyl tärkeempi ku määränpää. Onni on pienis asiois. Myrskyn jälkee on selkeempää. Tapani Olkku Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja Lue koko uutinen:

