Uutinen

Kolumni: Gallupit eivät ole vain gallupeja Mielipidetiedustelujen perusteella maailman ei pitäisi olla tällainen kuin se on. Viime vuosina gallupit ovat menneet metsään monessa suuressa yhteiskunnallisessa asiassa. Vuonna 2011 eduskuntavaaleissa perussuomalaisten kannatus vyöryi reilusti yli ennusteiden. Viime kesänä brexitin kannattajat voittivat kansanäänestyksen vastoin mielipidetiedusteluja. Donald Trumpista tuli Yhdysvaltain presidentti, vaikka gallupit ennustivat toisin. Mitä virkaa mielipidetutkimuksilla ylipäätään on? Niillä on merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa, sillä monet poliitikot viilaavat retoriikkaansa mielipidekyselyjen perusteella. Poliitikolle gallupit ovat vain gallupeja silloin, kun ne näyttävät epäedullisia lukemia. Sitä vastoin kun kyselyissä on nostetta, ne henkivät kansan syviä tuntoja. Gallupit ovat poliittisen retoriikan polttoainetta. Sen vuoksi on mielenkiintoista seurata, miten poliittinen keskustelu kehittyy kuntavaalien kynnyksellä. TNS Gallupin tuoreen puoluebarometrin mukaan kansalaisten suhtautuminen eritoten keskustaan on muuttunut kielteisemmäksi viime lokakuusta. Eniten suosiota niittävät vihreät, vähiten perussuomalaiset. Perussuomalaisten ahdinko on syventynyt hallitustaipaleen aikana. Populistipuolueelle tyypilliset, rönsyilevät vaalipuheet on jouduttu nielemään, sillä hallitustyöskentely edellyttää kompromisseja. Talouspolitiikkaa ei tehdä sovittamalla lippalakkeja hedelmille. Oikeistolainen talouspolitiikka karkottaa tehokkaasti PS:n vähäosaisia kannattajia. Koulutuslupausten repiminen puolestaan verottaa kokoomuksen ja keskustan kannatusta. Nähtäväksi jää, miten kevään mittaan julkaistavat mielipidekyselyt vaikuttavat puoluekannastaan epävarmojen ääniestäjien käyttäytymiseen vaaliuurnilla. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

