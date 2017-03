Uutinen

Kolumni: Kasmir maksaa kovaa hintaa Nyt, kun muusikko Kasmir on julkisesti ristiinnaulittu, moni hieroo tyytyväisinä käsiään yhteen. Saatiinpa tämä vähintään Breivikin tasoinen sarjamurhaaja seipään nokkaan. Ei sillä niin väliä, mitä oikeasti on tapahtunut. Tyydytys tulee siitä, kun saa sosiaalisessa mediassa ampua alas ihmisen, joka ensitietojen valossa on katsonut kaverinsa näyttämän seksivideon ilmiantamatta tätä poliisille. Julkisuuteen asti ei ole ainakaan vielä valunut tietoa siitä, mikä Kasmirin osuus Axl Smith -vyyhdissä lopulta on. Varmuudella tiedetään vain se, että Kasmir on ollut todistajana Smithin salakatselua koskevassa oikeudenkäynnissä. Häntä ei siis syytetä mistään. Miehen ura on silti ehditty panna pakettiin hyllyttämällä hänet palautteen pelossa suositusta tanssiohjelmasta ja monien radiokanavien soittolistoilta. Tämänhetkisen tiedon valossa näyttää siltä, että Kasmir on anteeksipyynnöstään huolimatta joutunut maksamaan osallisuudestaan kohtuuttoman kovan hinnan. Keskustelu sai uusia sävyjä viikonloppuna, kun viihdelehti Stara julkaisi käräjäoikeudesta saamiinsa tietoihin pohjautuvan artikkelin. Sen mukaan Kasmir on itse asiassa yksi Smithin uhreista, itsekin siis salakuvatuksi joutunut. Olen huolissani suomalaisiin pakkautuneesta somevihasta. Armottomuudesta julkisuuden henkilöitä ja muita yhteisiä vihollisia kohtaan. Kyvyttömyydestä asettaa itseään toisen ihmisen asemaan ja vastata rehellisesti vaikkapa siihen, olisiko itse katsonut kaverin näyttämän seksivideon, jos siihen olisi auennut tilaisuus. Tämä maa tuntuu olevan täynnä ihmisiä, jotka eivät koskaan itse ole tehneet virheitä, eivätkä siksi myöskään voi antaa erehtyneelle armoa — tai pitää pienempää suuta, kunnes koko kuva on valmis. Katariina Hakaniemi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuritoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/07/Kolumni%3A%20Kasmir%20maksaa%20kovaa%20hintaa/2017221985636/68