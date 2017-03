Uutinen

Kolumni: Skamalan ihana sarja Luulen, että alan pian puhua norjaa. Katsoin norjalaisen teinisarja Skamin ensimmäisen tuotantokauden päivässä. Skam (suomeksi häpeä) kertoo ystävyydestä, rakkaudesta, seksistä ja biletyksestä lukiolaisten silmin. Ikiteini, voisi joku sanoa. Ihmetellen kysyä, miksi minua kiinnostaa itseäni kymmenen vuotta nuorempien sielunelämä. Vastaisin, että Skam on elähdyttävää hömppää. Pako pitkästyttävistä aikuisasioista: opintolainan takaisinmaksueristä, kalenterimerkinnöistä ja julkisivuremontista. Voin hengailla coolien oslolaismimmien kanssa, kun oma kaveriporukka on hajonnut ja kiireinen ylitöiden, vaipanvaihdon, tapetoinnin ja kiky-tuntien kanssa. Skamin tyttöviisikko juo halpaa viiniä pullon suusta ja analysoi Whatsapp-viestejä tuntikaupalla. Heillä ei ole ruuhkavuosia, ravintoympyrää tai tuottavuuspaineita: Vilde elää purkalla ja kevytkokiksella, Eva taas on ihan onneton koulussa. Asenne on purrut yleisöön. Ensimmäisellä jaksolla oli yli 130 000 keskikatsojaa Yle Areenassa. Norjassa jokaista jaksoa on katsonut keskimäärin 192 000 henkeä. Skam tekee saman, minkä brittisarja Skins teki viime vuosikymmenellä. Silloin teinitytöt pukeutuivat kuin bristolilainen Effy. Ostivat verkkosukkahousuja, harmaita minimekkoja ja mustaa kajalia. Naistenlehdet neuvoivat, kuinka luoda tyyli pikkurahalla. Nyt Skamin Noorasta on tullut tyyli-ikoni. Ennustan kevääksi punaisia huulia, polkkatukkia ja poolopaitoja. Nuortensarjat muuttavat maailmaa. Ne kasvavat osaksi nuorisokulttuuria ja luovat uutta. Skam neuvoo, että kun on sydänsuruja, pitää heittää niskaan vaatekaapin siistein rotsi ja korviin isoimmat renkaat. Ja siitä norjasta. Onpa kaunis kieli. ”Du er ikke alene” eli et ole yksin, on sarjan paras opetus. Jenni Hirvinen Kirjoittaja on toimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

