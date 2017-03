Uutinen

Kolumni: Hiiri keittiössä — uhka vai haaste? Keittiössä oli jokin toisin kuin ennen. Omenankuoria ilmestyi leivänpaahtimen taakse. Monena päivänä. Mitään ei näkynyt. Sitten yhtenä iltana yllätin syyllisen melkein rysän päältä. Omena keinahteli vielä vadilla, kun hännänpää vilahti keittiön kaapin taakse. Jyrsijä oli ensimmäinen talossa kohtaamani. Lähiluontohavainnosta piti tietysti raportoida sosiaalisessa mediassa. Ehdotukset tilanteen hoitamiseksi olivat suoraviivaisia. Vain yksi kaveri myötäili toivoani, että ilmojen lämmetessä vieras häipyisi itsekseen. Muut kehottivat virittämään pikimmiten nakin, tai kohta talossa olisi varsinaiset pidot. Enemmistö voi olla oikeassa. Mutta katalalta tuntuu ajatus ansasta ja kirkassilmäisestä omenan ystävästä silmä sammuneena. Monta yötä on luontoretkillä kulunut myyrienkin kanssa saman kamiinan lämmöstä nauttien. Aina tekisi mieli uskoa, että erimoisiin uhkiin ja riesoihin on muitakin ratkaisuja kuin niiden eliminointi. Ihminen on olevinaan viisas, mutta kovin yksioikoisesti se usein toimii: Myyrät sotkevat pihoja — hävitetään ne. Rikkaruohot rehottavat — myrkytetään ne. Lokit paskovat ja meluavat — ammutaan ne. Käärmeet ovat iljettäviä ja sudet pelottavia — tapetaan ne. Vieraat ihmiset... no niin. Kadulla kulkiessa katse kiinnittyy usein siivekkäisiin kaupunkilaisiin. Moni ei niitä juuri huomaa, mutta ne huomaavat kyllä meidät. Tarkkailevat lintuperspektiivistään asioita ja tuumivat mitä tuumivat. Kiva olisi ihmisenkin joskus nähdä maailma niiden silmin. Mitä oppisimme? Kun eläinten kanssa rinnan elämisestä koituu ihmiselle ongelmia, pitää vain olla fiksumpi kuin eläin. Harvoin olemme. Keittiööni rauha palasi toistaiseksi, kun siirsin hedelmät jääkaappiin ja kuoret välittömästi kompostoriin. Jos se ei riitä, käy kuten elämässä aina: kun diplomatia loppuu, alkaa sota. Seija Hackman Kirjoittaja työskentelee toimittajana Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/10/Kolumni%3A%20Hiiri%20keitti%C3%B6ss%C3%A4%20%E2%80%94%20uhka%20vai%20haaste/2017222000650/68