Kolumni: Toivottavasti Patrik Laine ei tule MM-kisoihin Jääkiekon MM-kisoihin on reilut 50 päivää. Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki on parhaillaan Pohjois-Amerikassa kartoittamassa NHL-vahvistuksia. Kokoonpanon spekulointi on alkanut muuallakin kuin Urheiluruudussa, jossa ensimmäiset paikat jaettiin jo marraskuussa Karjala-turnauksen jälkeen. Kansainvälinen kiekkokausi on ollut kaksijakoinen. Syksyn World Cup -floppaus on jo unohtunut, kun suomalaiset ilotulittavat illasta toiseen NHL-jäillä Patrik Laineen ja Mikael Granlundin johdolla. Laineen ja Joel Armian Winnipeg Jets käväisi pudotuspeleissä toissa keväänä, mutta putosi ensimmäisellä kierroksella Anaheimille suoraan voitoin 4—0. Granlundin, Mikko Koivun ja Erik Haulan edustama Minnesota Wild on ollut säännöllisempi vieras pudotuspeleissä viime vuosina, mutta silläkin tie on päättynyt viimeistään toisella kierroksella. Laiha lähihistoria on ”suomalaisjoukkueista” myös Alexander Barkovin ja Jussi Jokisen Floridalla sekä Rasmus Ristolaisen Buffalolla. NHL:n runkosarjaa on noin 15 ottelua jäljellä. Finnesotalla on jo toinen luistin pudotuspeleissä. Winnipeg, Florida ja Buffalo taistelevat paikasta huhtikuun alkuun saakka. Suomessa harvaa MM-lätkäfania kiinnostaa suomalaisten NHL-työnantajan menestys tai menestymättömyys, mikä on ihan ymmärrettävää. Eiväthän he kotimaalleen ensisijaisesti pelaa. Puhtaasti urheilullisesta vinkkelistä toivon silti, että mahdollisimman monen suomalaisen pelit jatkuvat vielä silloinkin, kun Pariisin ja Kölnin MM-turnaus alkaa — ja kun se päättyy. NHL on maailman kovin jääkiekkoympäristö. Pudotuspeleissä pelin taso nousee entisestään, mikä kehittää nuoria pelaajia yhä enemmän. Lisäksi juuri suomalaisilla on nyt avaimet viedä heikosti menestyneet seuransa pitkälle. Muutaman MM-kisapassin uhraaminen sen hyväksi on pieni hinta. Ja Suomihan on voittanut maailmanmestaruuden perinteisesti ilman suurta NHL-apua. Ilmaveivikin tehtiin periaatteessa HIFK:n hanskoilla. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

