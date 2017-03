Uutinen

Päätoimittajalta: Ei vain kahden kauppa Kouvolassa tehdään kaupungin tulevaisuuden kannalta tärkeitä valintoja kuukauden välein. Valtuusto valitsee huomenna uuden kaupunginjohtajan. Huhtikuun yhdeksäntenä puolestaan pidetään kuntavaalit, joissa asukkaat äänestävät uuden valtuuston. Ainakin osa poliitikoista vaihtuu siis miltei samaan aikaan kuin ylin viranhaltija. Uuden valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alussa. Nykyisen, väliaikaisen kaupunginjohtajan Tuukka Forsellin pätkätyö taas on määritelty jatkumaan enintään kesäkuun loppuun — käytännössä siihen saakka kunnes uusi aloittaa. Myös Forsellin valinnalla jatkoajalle on ollut kannattajansa. Tämä olisi kuitenkin poikkeuksellinen ratkaisu, sillä samalla ohitettaisiin huolella haastatellut ja soveltuvuuskokeen läpikäyneet muut ehdokkaat. Forsell ei ole asiaa kommentoinut. Johtajakisan kärkikaksikon muodostavat Imatran hallintojohtaja Marita Toikka ja Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine. Kaupunginjohtajan valintaa valmistellut työryhmä ja valtuustoryhmien puheenjohtajat nostivat heidät ykkösvaihtoehdoiksi. Toikka ja Laine ovat siis mukana huomisessa vaalissa, mutta tuskin kahdestaan. Kolmas varmasti esiin nouseva nimi on Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm. Hänellä on vahvaa kannatusta SDP:n riveissä. Myös kaksi muuta haastatteluihin ja soveltuvuustesteihin edennyttä ehdokasta, Inarin ex-kunnanjohtaja Jyrki Hyttinen ja Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, ovat pyörineet spekulaatioissa vielä viime metreillä. Heidän loppukirinsä olisi kuitenkin yllätys. Paljon on kiinni siitä, miten valinta etenee valtuustossa: kuinka monesta ehdokkaasta äänestetään ja tuleeko useita kierroksia. Varmaa lienee se, että äänestykset ovat suljettuja lippuäänestyksiä. Salainen vaali koettelee mahdollisten ryhmäpäätösten pitävyyttä. Valintaa valmistellut työryhmä esiintyi työstään tiedottaessa yksimielisenä. Melko pian alkoi kuitenkin spekulointi ja omien suosikkien nosto takaisin kärkikaksikon rinnalle. Tämä on poliitikkojen oikeus — kunhan valintaa ei tehdä pelkän poliittisen pelin perustein. Valtuutettujen ainoa velvollisuus on hakea Kouvolalle paras mahdollinen kaupunginjohtaja. Hyvää prosessissa on se, että ehdokaskaarti on käynyt läpi perusteellisen mankelin. Arvioiden perusteella Kouvola saa pätevän johtajan osui valinta keneen tahansa heistä. Pätevyytensä uusi johtaja saa osoittaa yhteistyötaidoilla. On todennäköistä, että Kouvolassa säilyy myös kuntavaalien jälkeen nykyinen tilanne: valtuustossa on useita melko samankokoisia poliittisia ryhmiä. Kuluneen vaalikauden aikana tasavahvat ryhmät eivät ole löytäneet yhteistä säveltä. Tulevan kaupunginjohtajan tärkein työ on sovitella sellaisia poliittisia kompromissiehdotuksia, että asiat etenevät. Petri Karjalainen petri.karjalainen@kouvolansanomat.fi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

