Uutinen

Kolumni: Seuraa, miten poliitikko puhuu Poliitikolle on tärkeää saada tehtyihin päätöksiin oma kädenjälkensä. Siksi Kouvolan lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa tehdään muutosesityksiä, äänestetään ja jätetään pöytäkirjaan tappion jälkeen eriäviä mielipiteitä. Kuntavaalit ovat vajaan kuukauden kuluttua. Tämän vuoksi äänestäjät saavat juuri nyt kuulla, mitä kaikkea kukin ehdokas on Kouvolassa tähän mennessä saanut aikaan. Kuulijasta riippuu, pitääkö hän aikaansaannosta hyvänä vai ei. Itselläni nousevat helposti tuntosarvet pystyyn, kun joku poliitikko väittää, että päätös on juuri hänen hänen ansiotaan. Äärimmäisen harvoin — tai juuri koskaan — yksi mies tai nainen saa poliittisessa päätöksenteossa yksin muutoksen aikaan. Politiikan tekeminen on yhteistyötä, jossa koetellaan puhe-, kuuntelu- ja sovittelutaitoa. Omaa äänestyspäätöstäni varten seuraan tarkkaan sitä, miten poliitikot toimivat. Kuka osaa neuvotella ja etsiä ratkaisua, joka voisi kelvata enemmistölle? Kuka puhuu mieluiten vain itsestään? Kuka joustaa, jotta edes kelvollinen kompromissi syntyy? Miksi joku vaihtaa mielipiteensä? Poliitikkojen kanssa keskustellessani ja Kouvolan Sanomien mielipidesivuja, verkkokeskustelua tai Facebookia lukiessani havainnoin, kuinka paljon ehdokas haukkuu muita. Muiden mollaus kun kertoo paljon puhujasta itsestään. Vaaleissa pahin vihollinen ei välttämättä ole toisesta puolueesta, vaan ihan omista riveistä. Tänä iltana kannattaa olla hereillä ja seurata netistä kaupunginvaltuuston viimeisintä kokousta ennen vaaleja. Sen lisäksi mitä sanotaan, kannattaa kuunnella, miten poliitikot puhuvat toisilleen. Ja ennen kaikkea, miten he puhuvat toisistaan. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/13/Kolumni%3A%20Seuraa%2C%20miten%20%20poliitikko%20puhuu/2017222005980/68