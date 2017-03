Uutinen

Kolumni: Viranhaltijabussilla tilaa Kouvolan kaupungintalolle Huomenta kaikki! Tervetuloa kaupungintalobussiin! Tämähän perustettiin, jotta kaupungintalolle saatiin lisää tilaa päiväkodeille. Laskelmat osoittivat, että tämä tulee edullisemmaksi kuin päiväkotibussi. Virkabussikokeiluunhan vaadittiin, että neljää viranhaltijaa ja luottamushenkilöä kohden on aina yksi kuntalainen valvomassa ja opastamassa toimintaa kaupungintalon ulkopuolella. Hei rouva siellä takapenkillä! Palauta heti laskin tekniikka- ja ympäristöpalveluille! Kiitos. Kuten olin sanomassa, meitä on täällä kaksi kuntalaista, minä ja Virtain, sillä vaikka teitä on 24, osa teistä lasketaan osa-aikaisiksi, osaan sovelletaan muita säännöksiä ja ne, jotka hoitavat kahta virkaa lasketaan loogisesti puolikkaiksi. Minä tässä vähän kerron päivästä, kun Virtain käynnistelee bussin. Elkää huolehtiko, Virtain ajoi linja-autokortin puolustusvoimissa 70-luvulla ennen kuin siirtyi siviilihommiin tehtaalle — eihän se polkupyöränkään ajo unohdu. Nyt herra siellä maaseutupalvelujen takana. Käykää istumaan! Nyt ei olla Tallinnan-bussissa eikä Kuusaan kiitsarissa. Kuljetusohjelmistomme on optimoinut kyydit ja laskenut, että jos seuraavan kuljetettavan kotiin on alle kolme kilometriä, niin emme pysähdy tauolle. Pidätelkää, olkaa hyvä. Niin tosiaan, bussin vessa ei siis ole käytössä. Lukitsimme sinne kuntaliitoskrapulan, vanhojen hyvien aikojen haikailun ja pari epämiellyttävää tyyppiä. Bussissa kuljetetaan päivän mittaan myös tutkintavankeja. Tässä perinteinen linkkulounas: Lihapiirakka, mehutetra ja omena, olkaa hyvä. Kylläpäs aika kiitää. Räntäsateesta huolimatta jätämme teidät nyt tähän Rapojärven taukopaikalle. Katsoimme, että riittävän monella on etäpalaveri, joten käymme tässä välissä siirtämässä vanhuksia uuteen palvelutaloon kaupungintalon kellariin. Kiltisti nyt kännykällä skype-palaveriin. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

