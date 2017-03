Uutinen

Kolumni: Päiväkotibussi on vuoden pöljin idea Facebookissa jotkut luulivat uutista aprillipilaksi. ”Pulaa päivähoitopaikoista paikataan Kouvolassa päiväkotibussilla.” Näin uutisoi Kouvolan Sanomat perjantaina. Kyse ei ole pilasta. Bussi on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa. Pikaisen somekyselyn perusteella juuri kukaan vanhempi ei ole valmis panemaan lastaan päivän ajaksi bussiin. ”Epäilyttää iso lapsiryhmä ahtaassa käytävässä”, kommentoi eräs vanhempi. ”Lapseni saavat olla autossa tarpeeksi ilman bussiakin”, sanoo toinen. Kouvolalaisen kuntapoliitikon mukaan päiväkotibussi ”luo uusia mahdollisuuksia”. Hän kommentoi aihetta Twitterissä. Hän ei vastannut tiedusteluuni siitä, mitä nämä mahdollisuudet käytännössä voisivat olla. Vanhempien mielestä bussi olisi tervetullut, jos sitä käytettäisiin vain retkiin. Bussi ei kuitenkaan ole mikään hupiauto. Se tulee paikkaamaan tilojen puutetta. Kouvolan varhaiskasvatuspäällikön Helena Kuusiston mukaan lisätilojen tarve keskustassa on ”ilmeinen”. Tarkkoja lukuja hän ei pysty antamaan, koska syksyn lapsiryhmien muodostaminen on kesken. Kuusiston mukaan kaupungilla ei ole tarjota perinteisiä päiväkotitiloja. Ne pitäisi rakentaa. Ja se maksaa. Bussi maksaa vähemmän kuin uuden päiväkodin rakentaminen. Toisaalta päiväkodin ja bussin vertaaminen on hieman hassua. Päiväkotiin mahtuu muutama lapsi enemmän kuin bussiin. Mutta kyllä lapsia bussiinkin saadaan mahtumaan. Päiväkotibusseja käytetään ainakin Norjassa ja Ruotsissa. Ruotsissa autossa on 22 lasta, kaksi hoitajaa ja kuski. Suomessa lapsiryhmän koko määrätään lailla. Yli kolmevuotiaita lapsia saa olla ryhmässä 21-39 riippuen siitä, ovatko lapset koko- vai osapäivähoidossa. Haluaisitko sinä lapsellesi paikan tästä bussista? En minäkään. Pinja Valkonen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

