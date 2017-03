Uutinen

Kolumni: Juoksujalkaa tavoitteita kohti Joka kevät se iskee. Kun kuiva asvaltti alkaa pilkottaa lumipeitteen alta ja aurinko lämmittää poskipäitä, on pakko päästä juoksemaan. Ensimmäinen askel kohti tavoitetta on kaivaa juoksulenkkarit kaapin perukoilta keskelle eteistä. Siinä ne yleensä tönöttävät muutaman viikon ja kompastumisen verran ennen kuin saan lenkkarit jalkaan ja saan aikaiseksi lähteä juoksemaan. Ensimmäinen lenkki pitkän tauon jälkeen on aina kamala. Kylkeen pistää ja luulot omasta juoksukunnosta eivät vastaa todellisuutta. Masentaa ja reisiin sattuu. Silloin asetan itselleni tavoitteen. Jos en aseta itselleni juoksutavoitetta, saan itseni kevään ja kesän aikana ehkä viisi kertaa lenkille. Kun tavoite on lyöty lukkoon, siitä ei halua lipsua. Tavoitteesta pitää tehdä tarpeeksi yksityiskohtainen. Visualisoin tavoitteen tarkasti mielessäni. Miltä näyttää, kuulostaa, tuntuu ja jopa miltä suussa maistuu, kun olen päässyt maaliin tai juossut puolimaratonin. Tavoitteen pitää tuntua haastavalta, mutta olla silti järkevä. En suosittele lähtemään heikosti valmistautuneena puolimaratonille. Tiedän mistä puhun. Kokemus oli rankka. Eksyin matkalla ja sen takia jouduin juoksemaan muutaman ylimääräisen kilometrin. En luovuttanut, vaan juoksin hampaat irvessä ja veren maku suussa maaliin. Palkaksi suorituksesta sain proteiinijuoman ja t-paidan. Lisäksi kroppani oli sekaisin vielä puoli vuotta puolimaratonin jälkeen. Kävely teki kipeää seuraavan kuukauden ajan. Minulle tuli penikkatauti ja kuukautiset jäivät pois. Olen salaa kateellinen kotini lähistöllä lenkkeilevälle nuorelle naiselle. Näen hänet lähes päivittäin juoksemassa. Hän juoksee aina hymy huulilla. Olen kateellinen, sillä tiedän, että juoksuintoni kestää joka vuosi keväästä syksyn sateisiin. Elina Iiskola Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

