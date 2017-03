Uutinen

Kolumni: Innostumisen dilemma Viime päivät olen raivon vallassa hakannut Duolingo-appia oppiakseni edes hitusen ranskaa. Onnistumisia olen tuulettanut ääneen. Olen ollut hienon tunteen, innostuksen, vallassa. Innostus, tuo steroideilla pumpattu motivaatio! Olen ollut varsin heikko kielten opiskelija. Osasyy on ollut huonot oppimistavat. Ei Duolingo ole autuaaksi tekevä, mutta innostuksen vallassa huonotkin metodit toimivat vähän aikaa. Katsoin tovin Youtube-videota, jossa käydään ranskan äänteitä läpi. Innostus tuntui hiipuvan, löin stopin ja palasin Duolingoon. Siinä kuulee ranskaa ja samalla näkee sanan, joten kai sen ääntämyksen siinä oppii. Pääpointti, että intoa riittää. Google-haku sanalla innostuminen, tai sen oppiminen, vie kammottaville selfhelp-sivuille. Vakavampi tarkastelu vie muun muassa työtehoa mitanneiden tutkimusten pariin. Niissä todettiin, että innostunut ihminen on tehokas työntekijä. Minä en halua olla nyt tehokas. Haluan innostua asioista ja oppia niitä edes pintapuolisesti. Koska kadehdin helposti innostuvia, kysynkin voiko itseään opettaa innostumaan? En löytänyt kysymykseen mitään järkevää vastausta. Vastaukset oli joko puuduttavaa konsulttijargonia tai meemien elämän latteuksia. Eikä kumpikaan vastaa kysymykseen, kuinka saa itsensä innostumaan? Valmennan urheilijanalkuja. Kokemus kertoo, että innostunutta pelaajaa on helpompi valmentaa. Ketään ei voi pakottaa innostumaan. Motivaatio tulee jostain muualta, kuin käskystä. Tavoitteeni on luoda nuorille pelaajille mahdollisuuksia onnistua ja innostua sitä kautta. Sekään ei aina riitä. Onnistuminen ei automaattisesti tarkoita innostumista. Vaikea on tuo innostuminen. Ranskan kielen opiskelussa ajatukseni on, että yritän jalostaa innostukseni pitkäaikaiseksi. Se on vaikeampi prosessi tällaiselle lyhytjänteiselle miehelle. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kuvaaja. Lue koko uutinen:

