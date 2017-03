Uutinen

Kolumni: Maan hiljaiset Reilun kahden viikon päästä selviää, ketkä kotikunnan asioista päättävät. Silloin selviää myös äänestysprosentti. Suomalaisten äänestysaktiivisuus on ollut jo pitkään laskusuunnassa. Edellisissä kuntavaaleissa kouvolalaisista äänioikeutetuista vain hieman yli puolet kävi uurnilla. Hiljaisten puoluetta kannustetaan usein argumentilla, ettei demokratiaa parempaa vaihtoehtoa ole keksitty. Miksi puolet kansasta ei sitten käytä valtaansa? Ovatko he niin tyytyväisiä, ettei heidän tarvitse äänestää? Jalkapallotulokset ovat tärkeämpiä kuin vaalit. Vai ovatko he niin tyytymättömiä, etteivät äänestä? Miksi äänestää, kun poliitikko pettää lupauksensa. Vai ovatko he niin toivottomia, että tyytyvät osaansa vaieten? Vai olisiko sittenkin niin, että moni haluaisi vaikuttaa asioihin, mutta kokee vaikuttamisen tavan vääräksi? Suomalaisten luottamus poliittisiin päättäjiin on heikkoa. Näin voi päätellä Kunnallisalan kehittämissäätiön alkutalvesta julkaisemasta tutkimuksesta. 75 prosenttia suomalaisista ei luota EU-päättäjiin, 70 prosenttia ei luota valtakunnan päättäjiin ja 60 prosenttia ei luota maakunnan ja oman kotikuntansa päättäjiin. Ehkä järjestelmä vaatisi peruskorjausta. Historian emeritusprofessori Jorma Kalela on linjannut, että demokratia pitäisi rakentaa uudelleen. Politiikkaa hallitseva konsensus niin Suomessa kuin maailmalla on rakennettu talouden ehdoin. Parin vuoden takaisessa Kanava-lehden artikkelissaan Kalela toteaa, että politiikan on annettu kutistua hallinnoksi, joka perustelee ratkaisujaan välttämättömyydellä ja kieltää niiden perustumisen valintoihin. Kalela toteaa, että kansalaisilla ei ole todellisia mahdollisuuksia käyttää julkista valtaa. Ne äänestävät, joiden hyvän elämän vallitseva järjestelmä pystyy varmistamaan. Maan hiljaiset vaikenevat. Petra Tynninen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

