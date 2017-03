Uutinen

Päätoimittajalta: Onko tavallisen 72-vuotiaan miehen kuolema uutinen? Kun 72-vuotias eläkeläismies kuolee sairaalassa, aiheesta ei yleensä tehdä uutista. Ainakin jos kuolema on ollut oletettavasti luonnollinen, eikä kyseessä ole julkisuuden henkilö. Tavallisten ihmisten kuolemasta luetaan kuolinilmoituksesta, ei uutisjutusta. Kouvolan Sanomat teki viime viikolla poikkeuksen. Uutisoimme kouvolalaisen eläkeläisen menehtymisestä Pohjois-Kymen sairaalassa. Mies oli tavallinen — tosin viimeisen elinvuotensa aikana hänestä oli tullut tunnettu koko Suomessa. Syynä oli miehestä kuvattu ja Youtubessa julkaistu video. Julkisuuden henkilö hän ei kuitenkaan ollut, ei ainakaan perinteisessä mielessä. Hänen oikea nimensä ei olisi sanonut mitään valtaosalle suomalaisista. Paikallisesti se toki tiedettiin, mutta muualla maassa mies opittiin tuntemaan videon otsikosta poimitulla pilkkanimellä. 72-vuotiaan kuolemasta tuli tieto toimitukseen melko nopeasti. Monista vinkeistä ja läheisen omaisen varmistuksesta huolimatta juttua ei heti ensimmäisenä päivänä tehty. Kouvolan Sanomat oli seurannut tapauksen eri käänteitä, mutta kuolemasta kertominen tuntui menevän sopivaisuuden rajan yli. Omainen kuitenkin toivoi uutisen julkaisua, jotta kuolemasta pyörivä huhumylly pysähtyisi. Toive toteutettiin uuden harkinnan jälkeen lyhyellä uutisjutulla. Julkkisten ja niin sanottujen tavisten raja on nykyään häilyvämpi kuin aiemmin. Kuolinuutisen yhteydessä pohdin, nostaako yksi Youtube-video tavallisen ihmisen julkisuuden henkilöksi? Tai oikeammin saako näin tapahtua, jos kohde ei itse niin halua — tai ei ehkä edes ymmärrä, mitä verkkomaailmassa on tapahtumassa? Mielestäni vastaus kumpaankin on ei. Samaa mieltä oli ilmeisesti kouvolalaismies. Videon ja sitä seuranneiden lukemattomien versiointien tuomasta julkisuudesta huolimatta hän yritti elää tavalliseen tapaan: osallistui tapahtumiin ja ruokaili kantapaikoissaan. Omaisten mukaan tämä ei enää pidemmän päälle onnistunut. Mies tunnistettiin kaikkialla ja häntä häirittiin. Omaiset ovat sitä mieltä, että mies joutui sairaalaan juuri häirinnän takia. Tätä emme tiedä varmasti. Youtube-video on muuttanut myös sen kuvanneen ja julkaisseen miehen elämää. Myös häntä on kiusattu ja häiritty. Vainoaminen pitää lopettaa, sillä kuvaaja ei voinut mitenkään arvata, millaiseksi verkkoilmiöksi hänen videonsa nousee. On myös mahdollista, että kuvaaja joutuu vielä oikeuteen. Jos näin käy, häntä syytetään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. En toivo kuvaajalle uusia rangaistuksia. Mutta toivon, että oikeudessa vedettäisiin rajoja julkisella paikalla kuvattujen videoiden julkaisuun. Tämä sinetöisi tapaukselle myös sen yhteiskunnallisen merkityksen, jonka takia sitä on seurattu. Petri Karjalainen petri.karjalainen@kouvolansanomat.fi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/26/P%C3%A4%C3%A4toimittajalta%3A%20Onko%20tavallisen%2072-vuotiaan%20miehen%20kuolema%20uutinen/2017222062481/68