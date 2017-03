Uutinen

Kolumni: Lievää törkeämpi valinnanvaikeus Kolmen viikon päästä voimme jo lukea lehdestä, ketkä on valittu Kouvolan uuteen kaupunginvaltuustoon. Ennakkoäänestämään voi mennä jo ylihuomenna. Varmaan kaikki huomasivat viime viikolla olleen kaupungin kuulutuksen, jossa kerrottiin muun muassa ennakkoäänestyspaikat. Ai, et huomannut? Juu, en minäkään. Voin nyt paljastaa salaisuuden. Se löytyy kaupungin nettisivuilta kohdasta kuulutukset. Sitten vielä ihmetellään, miksi äänestysvilkkaus jää niin alhaiseksi. Jokainen äänioikeutettu on toki saanut kotiinsa ilmoituksen äänioikeudesta oikein kirjepostina. Huomaa, että niiden lomakkeiden joukossa oli pienellä präntättynä ohjeet äänestämisestä ja ennakkoäänestyspaikat. Kaikkihan sen ovat lukeneet ja visusti tallettaneet! Aina ennen vaaleja päivittelemme, miten ehdokkaan valinta on niin vaikeaa. Joskus olen tehnyt lopullisen päätöksen vasta äänestyskopissa tyyliin syteen tai saveen. Aika monesti on mennyt molempiin. Tänä vuonna oikean, luotettavan ja hyvän ehdokkaan löytäminen on hankalampaa kuin koskaan. Moni tuntuu luottavan vaalikoneen viisauteen. Mutta eihän se kerro koko totuutta, tuskin edes puolikasta. Kone kertoo, kenen kanssa olet samaa mieltä, mutta se ei riitä. Minusta vaalikoneiden ansio on siinä, että kysymykset panevat miettimään asioita. Todellakin, mitähän mieltä tosissani olen? Hirveän vaikea päättää. Helposti käy kuten eräälle ehdokkaalle, jonka vaalikonetuloksissa oma nimi ei ollut lähelläkään kärkipäätä. Valtuutetun tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi kuuntelemisen, ymmärtämisen, puhumisen ja neuvottelun taito. Se, että on vahvat ja jyrkät mielipiteet asiasta kuin asiasta ei johda mihinkään, paitsi umpikujaan ja katkeraan riitelyyn. Rauhallinen sovittelu ja taito neuvotella oikeudenmukaisia lopputuloksia ovat ominaisuuksia, joita arvostan poliitikossa myös kunnan tasolla. Valtuutetun on pystyttävä esiintymään, keskustelemaan ja perustelemaan ratkaisunsa. Laila Sairo Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

