Kolumni: Alkaako aika kypsyä Euroopan yhteiselle puolustukselle? Maailma on muuttunut Euroopasta katsottuna kolmen vuoden aikana dramaattisesti. Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin valtasi Krimin, otti Eurooppa yhden askeleen länteen. Se tunnisti Venäjän arvaamattomuuden ja päätti tiivistää yhteistyötään USA:n kanssa. Tänä päivänä tuon askeleen päällä on kysymysmerkki. USA:n presidentti Donald Trump on eurooppalaisten johtajien silmin vaikeasti luettava hahmo, jonka Venäjä-suhde ihmetyttää muitakin kuin USA:n liittovaltion poliisia. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kommentoi keskustelujaan Trumpin kanssa torstaina Brysselissä paljon puhuvasti. ”En ole sataprosenttisen varma, että voimme sanoa, että meillä on yhteinen mielipide Venäjästä”. Tusk osuu ytimeen. Trumpista ei ota selvää. Manchesterin terrori-iskun jälkeiset päivät ovat tehneet USA:n Eurooppa-suhteeseen uuden särön. Yhdysvaltojen uskollisin kumppani Euroopassa, Britannia on arvostellut USA:a voimakkaasti terrori-iskuun liittyvien tietojen vuotamisesta julkisuuteen. Britannian viranomaiset ovat tylyttäneet USA:a terrori-iskun tutkinnan vaikeuttamisesta. Mitä Britanniassa mietitään, kun USA ei enää olekaan ennalta arvattava kumppani ja kun unionistakin tuli erottua? Suomen presidentti Sauli Niinistö sanoi Trumpin valinnan jälkeen, että Euroopan on omalla aktiivisuudellaan pidettävä huoli siitä, etteivät Trump ja Putin sovi keskenään Euroopan asioista. Olikohan Niinistökin ytimessä lähes puoli vuotta sitten? Euroopan unionissa ja Euroopassa yleensä joudutaan vakavasti pohtimaan, mihin suuntaan puolustuksessa pitäisi edetä. Trump ei torstaisessa kokouksessa sanonut Nato-sopimukseen kirjatuista turvatakuista mitään. Suomessa on perinteisesti korostettu hyvää keskusteluyhteyttä Venäjän kanssa. Se on edelleen hyvä lähtökohta. Suomi on kuitenkin yksin kovin pieni. Suomi ei ole omalla toiminnallaan lisännyt jännitettä lähialueillaan. Venäjän toiminta Krimillä, ilmatilaloukkaukset ja aktiivisuus Itämerellä muistuttavat siitä, että itänaapuri ei pelkästään keskustele. Putinin Venäjän suurvaltapolitiikan päämäärät ovat paljon selkeämmin luettavissa kuin Trumpin visiot. Putin haluaa kasvattaa Venäjää ja sen painoarvoa maailmassa. Euroopassa on aika valmistautua siihenkin, että maanosa hoitaa puolustustaan yksin, koska itä pullistelee ja lännestä ei ota selkoa. Pekka Lakka Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja. Lue koko uutinen:

