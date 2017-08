Kolumni: Se aika meni jo

Ruksaan oikean vaihtoehdon lapsen esikouluhakemukseen. Tallenna ja lähetä. Kurkussa kuristaa ja tippaa puskee silmänurkasta. Minulla ei ole enää vauvaa, taaperoa eikä leikki-ikäistä, vaan uhmakkaasti koulupolkua aloitteleva iso poika.

Tuijotan järven toiselta nousevaa aurinkoa pieni vauva sylissäni. Mietin, mitä muut ihmiset mahtavat tähän aikaan aamuyöstä tehdä. Arvatenkin nukkuvat. Minkähänlaista elämä on sitten, kun lapsi menee esikouluun, ajattelen vauvaa hyssyttäessäni. Se aika tuntuu olevan jossain äärettömän kaukana tulevaisuudessa.

Äkkiä se aika onkin nyt. Kuusi vuotta katosi jonnekin tässä välissä. Muistan hajanaisia asioita matkan varrelta. Valokuvia on onneksi paljon, mutta harmittaa etten pitänyt päiväkirjaa. Kuudessa vuodessa on ehtinyt tapahtua niin paljon.

Tein lapsen todella vanhana, viime hetkellä. Hänen syntymänsä oli ihme.

Nautin vauva-ajasta, koska lapsi oli niin sanotusti helppo. En väsynyt, uupunut enkä kyllästynyt olemaan kotona. Seinät eivät kaatuneet kertaakaan päälle.

Vietin lapsen kanssa yli kaksi vuotta kotona. Enimmän osan päivistä olimme kahdestaan, koska ikäisiäni tai tuttuja äitejä ei ollut lähimailla.

Matkaa lähimmälle leikkipaikalle oli yli viisi kilometriä. Ainoa muiden lasten tapaamispaikka oli seurakunnan kerho. En tuntenut kuuluvani siihen porukkaan, mutta yritimme ahkerasti käydä kerhossa.

Vaunuajeluja jarrutti vilkas valtatie kodin vieressä. Monta kerta pakkasin vauvan autoon ja ajoin kaupunkiin. Elvistelin ylpeänä kaupungilla aikaansannoksestani. Katsokaa, minulla on vauva!

Se kaksivuotinenkin kului nopeasti. Harmitti, kun yhteinen aika loppui ja palasin työelämään.

Ensimmäiset kuusi vuotta on merkittävin aika lapsen kehityskaaressa. Se on sitä myös vanhemmille. Ainoa, mikä on varmaa on se, ettei lapsuutta saa koskaan takaisin. Tästä ainutkertaisesta ajanjaksosta kannattaa siis ottaa kaikki irti ja nauttia.

Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja.