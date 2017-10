Kolumni: Mitä kalliimpi kenkä, sitä huonommat nauhat

Kengännauhan tarkoitus on sitoa kenkä niin, että se pysyy tukevasti jalassa. Luulisi tämän olevan ilmiselvää kengänvalmistajille.

En kuitenkaan suostu teippaamaan työkenkiäni.

Vielä mitä!

Mitä kalliimpi jalkine, sitä huonommin niiden nauhat pysyvät rusetissa.

Kävin syyskuussa tarkastamassa tutut kantarellimaastot. Reissu kesti reilut puoli tuntia, ja jouduin sitomaan rusetista auenneet nauhat kolmesti!

Amerikkalaiset vaelluskenkäni pitävät hyvin kosteutta, mutta niiden nauhat ovat surkeat!

Markkinoilla on vaelluskenkiä, joissa nauhapidikkeissä on pienet laakerit. Niiden tarkoituksena on helpottaa nauhojen kireälle vetämistä.

Luin hiljattain aikakauslehdessä tehdyn vertailun vaelluskengistä. Artikkelilla oli mittaa kymmenen sivua. Lestileveydet, pohjakuviot ja -materiaalit käytiin läpi suorastaan tieteellisellä tarkkuudella. Vaan nauhoista ei sanaakaan!

En muista, milloin olisin saanut kengännauhani viimeksi poikki. Olisiko ollut 1980-lukua?

Tositelevisiosarjoissa erämaahan eksyneet riisuvat suurin piirtein ensimmäiseksi nauhat kengistään. Vaelluskenkien nauhoillahan voi suurin piirtein sitoa tukkilautan. Ja varmasti kestää, jos vaan solmut pitävät.

Kengännauhoille kävi evoluutiossa kuten puhelimille. Jossain vaiheessa kännyköistä tuli niin liukkaita, että sellainen ei pysynyt enää kenenkään kädessä. Kuka on nähnyt kaverillaan puhelimen, jota ei ole suojattu kansilla?

Kun reilut kymmenen vuotta sitten ilmoittauduin ensimmäiseen Jukolan-viestiini, minua ohjeistettiin teippaamaan kengännauhat. Muuten ne aukeisivat metsätaipaleella. Se oli viisas neuvo.

Keksikää hyvät ihmiset sellainen kengännauha, joka pysyy rusettisolmussa.

Kirjoittaja on kulttuuri- ja menotoimituksen esimies.