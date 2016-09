Uutinen

Kouvolan Sanomat: Järjestyksenvalvontaa lisätään etenkin Pelicans-peleihin — pääsääntöisesti kiekkokatsojat käyttäytyvät hyvin Kouvolassa KooKoon kotipeleissä on 35—60 järjestyksenvalvojaa. Seuran turvallisuuspäällikkö Mika Nurminen kertoo, että määrä riippuu ottelusta ja ajankohdasta. Viikonloppuisin valvojia on enemmän kuin arkisin. Myös vastassa oleva joukkue vaikuttaa järkkäreiden määrään. Seuran tekemässä riskianalyysissä eli arviossa tulevasta pelistä otetaan huomioon vastassa olevan joukkueen fanien aiempi käytös. — Mestis-aikana meillä oli ongelmia Vaasan Sportin fanien kanssa, mutta ei ole enää. Nykyisin joudumme varautumaan eniten Lahden Pelicansin kannattajien tuloon, koska heillä on ollut Kouvolassa eniten häiriökäyttäytymistä. Joitain kannattajia on jouduttu poistamaan hallista, kun käskyt ja kehotukset eivät ole tehonneet. Myös penkkejä on mennyt peleissä rikki. Alkoholilla on yleensä osuutta asiaan häiriötilanteissa. Nurmisen mukaan pääsääntöisesti kiekkokatsojat käyttäytyvät kuitenkin KooKoon peleissä hyvin. — Ongelmia on harvoin. KooKoo kohtaa tänä iltana SaiPan Kouvolan jäähallissa kello 18.30. Lue koko uutinen:

