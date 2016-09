Uutinen

Kouvolan Sanomat: KPL:n A-pojat voiton päässä mestaruudesta Kouvolan Pallonlyöjien A-poikajoukkue on voiton päässä ikäluokan Suomen mestaruudesta. KPL kukisti keskiviikkona poikien Superpesiksen ensimmäisessä finaalissa Kiteen Pallon vieraskentällä lukemin 0—2 (1—2, 3—6), ja nyt sille aukeaa tilaisuus iskeä ottelusarja päätökseen. Kiteen joukkue koostuu KiPan lisäksi Joensuun Mailan ja Imatran Pallo-Veikkojen pelaajista. Joukkueen ykköstykki on kiteeläinen Hannes Pekkinen, joka on lyönyt tällä kaudella jo yhteensä kahdeksan kunnaria. Myös toinen KiPa-pelaaja Joni Matikainen lukeutuu Kiteen avainpelaajiin siinä missä imatralainen Jarkko Matikkakin. Jälkimmäinen taituroi avausfinaalissa kahdeksan kärkilyöntiä 100 prosentin teholla. Kiteen lukkarina nostelee JoMan Samu-Kalle Varonen. Joensuulaisjokeri Antti-Jussi Toropainen löi ensimmäisessä loppuottelussa kaksi juoksua. Anssi Lammilan johtaman KPL:n sankareita Kiteen Rantakentällä olivat lukkari Jesse Eskelinen ja kahdesti kotiuttanut Valtteri Luoma. Yhden juoksun lyönyt Valentin Ikonen (5/7) keräsi suurimman kärkilyöntimäärän. Kopla ja Kitee kohtasivat toisensa edellisen kerran Kouvolassa toukokuun puolivälissä, jolloin kotijoukkue voitti matsin selkeästi 2—0 (6—2, 6—2). Poikien Superpesiksen toinen finaaliottelu alkaa kello 16.30 Kouvolan pesäpallostadionilla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/16/KPL%3An%20A-pojat%20voiton%20p%C3%A4%C3%A4ss%C3%A4%20mestaruudesta/20161344/4