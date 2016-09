Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo saa täyden tuen yleisöltä — Liiga-avausta seurasi 4 700 katsojaa KooKoon liigakausi alkoi perjantaina paikallisottelulla SaiPaa vastaan. Yleisö saapui jo hyvissä ajoin Kouvolan jäähalliin aistimaan KooKoon toisen liigakauden ensimmäisen kotipelin tunnelmaa. KooKoon ja SaiPan välisessä taistelussa on aivan oma erityinen latauksensa. Tämä näkyi ja kuului myös joukkueen faniyhdistyksen, Kuudennen Kenttäpelaajan päädyssä. Ottelun alkaessa kouvolalaisten fanien meno peittosi lappeenrantalaisten fanien kannustuksen. — Hienoa, kun startataan kaakon derbyllä, kun on vielä paljon tuttuja SaiPan fanien joukossa, Kuudennen Kenttäpelaajan puheenjohtaja Aki Paalanen. SaiPan faniyhdistyksen, Saimaan Keltamustien varapuheenjohtaja Ilona Mantere on samoilla linjoilla. — Fanit lähtevät odottavilla mielellä Kouvolaan. Se sytyttää ja vetää edelleen hyvin vieraspeleihin. Valkealalaisen Sini Oran toiveena on, että KooKoo etenee tällä kaudella pudotuspeleihin. Ensimmäinen vieraspelimatka Oralla on jo lauantaina. — Lappeenrantaan on tarkoitus mennä. Perjantain ottelun yleisömääräksi kirjattiin 4 712. Määrä on hieman pienempi kuin vuosi sitten kotiavauksessa, jolloin Sumulaaksoon saapui 5 251 katsojaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/16/KooKoo%20saa%20t%C3%A4yden%20tuen%20yleis%C3%B6lt%C3%A4%20%E2%80%94%20Liiga-avausta%20seurasi%204%E2%80%89700%20katsojaa/2016221276917/4