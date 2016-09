Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Mattila: Luulin että joukkue räjähtää käsiin jo ennen peliä KooKoon päävalmentajan Petri Mattilan mukaan joukkue luuli avauserän (2—0) jälkeen että homma hoidetaan kotiin helposti. SaiPa tuli kuitenkin toisessa erässä tasoihin. — Toisella erätauolla todettiin, että nyt on pelattu työteliästä jääkiekkoa ja vähemmän työteliästä. Pelaajat tekivät siitä sitten oman valintansa kolmanteen erään, kommentoi Mattila KooKoon ryhtiliikettä. Joukkueen erkoistilannepelaaminen lämmitti eritoten päävalmentajan mieltä. — Viime vuonna alivoimapeli lähti meiltä kauden alusta väärille urille. Nyt tehtiin kolme ylivoimamaalia ja pelattiin puhdas alivoimapeli. Ykkösylivoimaan lisätyn Kai Kantolan panos on Mattilan mielestä ollut merkittävä. — Viime kaudella oltiin vähän uupelossa vastustajan maalin edessä. Kantola on tuonut mukanaan vähän lisää rintakarvoja muillekin. Mattila allekirjoitti myös joukkueen ylilatauksen. — Joukkue oli niin virittäytynyt aamusta lähtien, että tuntui että se räjähtää käsiin jo ennen peliä. Ennakkoluulottomasti ensimmäisen liigapelinsä pelannut KooKoon oma kasvatti Sami Tamminen sai myös Mattilalta kehuja. — Tamminen johti hienosti omaa kentällistä ja taisi hänellä olla kaksi hyvää paikkaakin. Vähän vielä lisää jerkkua ranteeseen, niin kohta voidaan ottaa kiekko talteen, ennakoi Mattila Tammisen avausmaalia Liigassa. KooKoon kaikissa maaleissa mukana ollut Juha-Pekka Haataja (0+3), jonka mukaan ylivoimapeli asettui uomiinsa parissa viimeisessä harjoituspelissä. — Aika ihannetilanne meillä on tällä hetkellä, kun maalin edessä on kaksi isoa jässikkää. Kyllä he kaivavat kiekkoja sisään kun niitä sinne vaan toimitetaan, kehui Haataja maalineduspelaajia Greeniä ja Kantolaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/16/KooKoon%20Mattila%3A%20Luulin%20ett%C3%A4%20joukkue%20r%C3%A4j%C3%A4ht%C3%A4%C3%A4%20k%C3%A4siin%20jo%20ennen%20peli%C3%A4%20/2016221277550/4