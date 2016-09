Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Mattila: Sama työ on tehtävä uudelleen Uskottavuus sekä urheilullisesti että taloudellisesti oli painava asia viime kaudella, ja sen KooKoo saavutti. Päävalmentaja Petri Mattila painottaa, että nyt sama työ on kuitenkin tehtävä uudelleen. — Olemme vielä nuori organisaatio Liigassa, eli KooKoossa vasta luodaan pysyvyyttä ja liigakulttuuria. Katetta jatkuvuudelle tuo avainpelaajien säilyttäminen Kouvolassa. Mattila, 46, iloitsee siitä, että KooKoo sai pidettyä joukkueessa juuri ne pelaajat, jotka seura halusi. Tämä tapahtui muun kuin eurojen voimalla. — Emme pysty taloudellisesti kilpailemaan suurten seurojen kanssa eikä meidän pidäkään. On tärkeää, että meillä on muuta kilpailuetua kuin raha. Hienoa, että runkopelaajamme myös itse halusivat tänne jäädä. Pelaajat viihtyvät ja kokevat, että KooKoo on heille hyvä paikka. KooKoon 4,6 miljoonan euron budjetista pelaajapalkkioiden osuus on 1,6 miljoonaa. KooKoo sijoittui viime kaudella 11:nneksi ja jäi vain viiden pisteen päähän pudotuspelien ensimmäisestä kierroksesta. Lähtökohtiin nähden kovalla suorituksellaan joukkue tuli samalla asettaneeksi riman korkealle alkavalle kaudelle. KooKoo teki viime kaudella sarjassa neljänneksi vähiten maaleja. Pelaajamarkkinoilta seura hankki Kai Kantolan, Eero Savilahden, Jarkko Immosen ja Terry Broadhurstin laajentamaan hartioita. — Tuolla nelikolla on kykyä onnistua ja tehdä nyyttejä siellä täällä. Se taas keventää pikkuisen oletetun kärjen (Juha-Pekka Haataja, Josh Green ja Jarkko Malinen) henkistä taakkaa, kun taustatukea tulee. Alivoimapelissään kouvolalaisjoukkueen on hyvä pitää kiinni siitä punaisesta langasta, johon se tarttui runkosarjan lopulla. 20 viime ottelun kuntopuntarissa KooKoo oli koko Liigan toiseksi paras alivoimajoukkue. — Välillä olimme umpisurkeita alivoimalla, mutta teimme siihen muutoksia ja aloimme ottaa riskiä enemmän. Harjoituspeleissä olemme jatkaneet samalla rohkealla linjalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/16/KooKoon%20Mattila%3A%20Sama%20ty%C3%B6%20on%20teht%C3%A4v%C3%A4%20uudelleen/2016221271703/4