Kouvolan Sanomat: Lapinlahden Linnut Hassisen koneen kyydissä Kouvolassa Suomirockin ystäville katetaan tänään perjantaina Kouvolassa pöytään kakku, jossa on nostalgiaa kahdessa kerroksessa. Lapinlahden Linnut esittää paitsi omiaan, myös Hassisen koneen kappaleita. Huumoriyhtye Lapinlahden Lintujen tarina alkoi vuonna 1983 ja päättyi jäähyväiskiertueeseen 2013, kypsässä 40 vuoden iässä, 2 500 konsertin jälkeen. Vuonna 1979 perustetun, Joensuusta lähtöisin olevan Hassisen koneen elo jäi lyhyeksi; yhtye pantiin pakettiin vain noin kolmen vuoden iässä. Bändin alkuperäisjäsenistä etenkin Ismo Alanko on sittemmin tehnyt pitkää ja näkyvää uraa muissa kokoonpanoissa, Sielun Veljet ja Ismo Alanko Säätiö etunenässä. Kouvolaan ei saada lintujen koko parvea, vaan Lapinlahden Linnut Revisited -kokoonpano. Siihen kuuluvat bändin alkuperäiskokoonpanoon kuuluneet Timo Eränkö ja Matti Jaaranen sekä yhtyeen laulajana vuosina 1994—2006 ollut Ari Wahlsten. Kolmikko esittää Erängön ja trion yhdessä kirjoittamia Lapinlahden lintujen sketsejä ja biisejä sekä Hassisen koneen kappaleita. Bändin taustalla soittaa Veljekset Kinnunen, joka on Hassisen koneen rumpalin Harri Kinnusen ja basistin Jussi Kinnusen kokoama yhtye. Bändin muut muusikot ovat Pekka Devil Virtanen, kitara ja laulu, Atte Härkönen, laulu, kitara ja basso, sekä Kimmo Parviainen, koskettimet. Lue koko uutinen:

