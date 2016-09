Uutinen

Kouvolan Sanomat: Levyarvio: Carolan laulut soivat pelkistettyinä Laulaja-lauluntekijä Hanna Pakarinen on tehnyt rohkean tempun. Hän on levyttänyt rakastamiaan lauluja, jotka alunperin ovat Carolan (Standertskjöld) suomeksi tekemiä kappaleita. Mutta mikäpä ettei, onhan laulajien olemuksessa samaa kohtalokasta tummanpuhuvuutta. Lappeenrantalaislähtöisen Pakarisen Carola-tribuutilla on kymmenen kappaletta. Pakarisen, tuottaja Sampo Haapaniemen ja kitaristi Jaakko Kääriäisen sovittamissa hiteissä ja harvemmin kuulluissa lauluissa soivat monet tyylit jazzista rockiin. Carolan kappaleille tyypillinen orkestraalisuus on korvattu ilmavalla kitaralla ja intiimillä tunnelmoinnilla. Osin tietokoneella tehty musiikki tuo vuosikymmeniä vanhat sävelmät uuteen aikaan. Avausraidassa Herrojen kanssa pellon laidassa soi sama ajaton turhautuneisuus ja pystyyn nostettu keskisormi kuin Carolan tulkinnassa lähes 50 vuotta sitten. Carolan tunnetuimpiin lauluihin kuuluva Rakkauden jälkeen jättää ensin kylmäksi, mutta useamman kuuntelukerran jälkeen hyväksyy Pakarisen oikeuden versioida klassikkoa. Tyttöjen iskijä Mohair Sam on kepeydessään leikkisä, muttei alistuva. Monella kappaleella kaipasin lauluun enemmän särmää, kuten levyn nimiraidalla Synnyin, elän, kuolen sekä kappaleilla Näytelmä ja Ota tai jätä. Levy sai alkunsa Pakarisen Carola-konserteista. Kansiteksteissä ei kuitenkaan kerrota, mitä Carolan musiikki Pakariselle merkitsee. Molemmat laulajat tuntien Synnyin, elän, kuolen olisi ilmaisultaan voinut olla ripauksen rohkeampi. Tribuuttilevyn ei tarvitse olla toisinto alkuperäisestä, mutta tämä kaipaa lisää sitä jotakin, mikä soi tyhjässä pimeässä. | Kati Pullinen Lue koko uutinen:

