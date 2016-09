Uutinen

Kouvolan Sanomat: Miten banaanikärpäsistä pääsee eroon? Banaanikärpäset ilmaantuvat etenkin kotien keittiöihin joka vuosi. Pörrääviä pikkukärpäsiä on eniten loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kymenlaakson Marttojen kotitalousasiantuntija Virpi Ikonen, mikä neuvoksi, kun banaanikärpäsiä on harmillisen paljon? Miten niitä saisi hävitettyä? — Nettihän on väärällään erilaisia konsteja. Olemme joskus kokeilleet muutamia ja todenneet, etteivät ne oikeastaan toimi. Parempi olisi vaan kärsivällisesti odotella. Ajan kanssa ne katoavat. Mitä sitten kannattaisi tehdä? — Hedelmiä ja muita kärpäsiä houkuttelevia elintarvikkeita voisi säilyttää siten, etteivät ne ole avoimena esillä keittiössä. Ehkä jossain kannen alla. Sen olen kyllä huomannut, että jos omenien päälle laittaa pyyheliinan, ne menevät sinne alle. Kärsivällisyys olisi siis parasta? — Juu, ne vaan tulevat ja menevät. Vaaraahan niistä ei ihmiselle ole? — Eihän niistä ole mitään vaaraa. Ne eivät levitä tauteja. Kyseessä on joka syksyn ilmiö. Jostain ne aina ilmestyvät. Pelästyä eri pidä, vaikka netti on pullollaan uutisia tähän aikaan. Kodin siisteyden kanssa kärpästen ilmestymisellä ei taida olla tekemistä? — Ei todellakaan. Lue koko uutinen:

