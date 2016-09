Uutinen

Kouvolan Sanomat: MyPa-talon uusi omistaja etsii osakkeiden ostajia MyPa-talon uusi omistaja Riverman Invest Oü on ryhtynyt etsimään ihmisiä kehittämään talon toimintaa. Perustettavan yhtiön osakkeita saa ostaa kuka tahansa sadan euron kappalehintaan. Niitä voi tiedustella asiamiehenä toimivalta Erik Wetzeriltä. Talossa toimivat tällä hetkellä MyPa-juniorit, KJP, FC MyPa 86 eli MyPan Ruutiukot, keilaajat ja shakkikerho. Tarkoitus on laajentaa toimintaa ja nostaa talon käyttöastetta. Pitkän aikavälin tavoite on elvyttää jalkapalloa ja muuta urheilutoimintaa Myllykoskella. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/16/MyPa-talon%20uusi%20omistaja%20etsii%20osakkeiden%20ostajia/2016221275453/4