Kouvolan Sanomat: Päiväpostin myöhäisyys närästää Raussilassa Elimäen Raussilan kylässä on hermo pinnassa myöhään saapuvan postin takia. Raussilan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Mäkelä kutsui keskiviikkona kyläläiset koolle pohtimaan ratkaisuja vaikeaan tilanteeseen. Paikalla olivat myös Postin Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Kai Taam, Kaakon Viestinnän jakelupäällikkö Ulla Thesslund ja palvelupäällikkö Toni Jouhkimo sekä Kouvolan Sanomien päätoimittaja Petri Karjalainen. Mäkelä kertoo, että kun Raussila on postinjakelukierroksella viimeisenä, päiväposti tulee laatikkoon kello 16—17. — Viimeiset vuodet tähän syksyyn asti päiväposti on ollut luettavissa päiväkahvipöydässä. Se on ollut ihan ookoo, eli tällöin on pystynyt reagoimaan siihen, mitä lehdessä on ja mitä kirjeposti tuo. — Jos posti tulee neljän jälkeen, niin kyllä se päivä on jo täysin lusittu. Ei siihen aikaan enää ehdi hoitaa kaikkia asioita, Mäkelä jatkaa. Mäkelä sanoo, että Raussilan tilannetta voisi parantaa jakelureitin kääntämisellä toisin päin. — Ensin jaettaisiin päiväposti haja-asutusalueille ja sitten vasta taajamissa. Taajamissa päivän lehti on tullut jo aamulla varhaisjakelussa, joten kirjepostin jaon voisi tehdä myöhemmin, hän perustelee. Aluepäällikkö Kai Taam sanoo, että reittioptimoinnilla Postin on mahdollisuus saada jakeluaikoja nykyistä paremmiksi. — Mitään varmaa en voi luvata, mutta kaikki palautteet otetaan huomioon. Olemme parantaneet jo tunnin, ja opimme tekemistä ja uutta toimintamallia koko ajan paremmin. Taam sanoo ymmärtävänsä täysin haja-asutusalueiden huolen jakelusta. Kello 14.46. Korjattu Kai Taamin titteli aluejohtajasta aluepäälliköksi. Lue koko uutinen:

