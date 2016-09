Uutinen

Kouvolan Sanomat: Patsaatkin kannattavat KooKoota Patsaatkin saavat osansa jääkiekkoinnostuksesta. Lukija huomasi aamulla, että Anjalankosken entisen kaupungintalon edessä oleva olympiavoittaja Heikki Hasun patsas on saanut ylleen KooKoon pipon ja kaulahuivin. Myös ainakin Helvi Hongan, Unto Seppäsen ja pesäpalloilijan patsaat sekä Jaakonpuiston kahta vedessä leikkivää poikaa esittävä patsas on puettu KooKoo-asusteisiin. Joukkue on huomannut tempauksen ja antaa Instragram-tilillään "vilpittömän peukun kansalaisaktivismille". KooKoo aloittaa kautensa Liigassa tänään kotiottelulla Lappeenrannan SaiPaa vastaan. Lauantaina se kohtaa saman vastustajan uudelleen, tällä kertaa Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/16/Patsaatkin%20kannattavat%20KooKoota/20161343/4