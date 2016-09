Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sen seitsemän herkkua omenoista - ota reseptit talteen! Omenapuut tekivät tänä vuonna erittäin suuren ja enimmäkseen hyvälaatuisen sadon, joten erilaisille omenaresepteille on käyttöä. Blogiportaali Starbox.fi:n bloggaajat laativat helppoja reseptejä, joihin omenat sopivat erityisen hyvin. Tulevaisuuden tuottaja -blogin Siru tarjoili omena-tiramisua syntymäpäivien juhlakakkuna. Resepti on helppo ja täyte täydellisen täyteläinen: tuorejuustoa, vaniljakastiketta ja tietysti omenoita. Omenoiden sijasta tai lisäksi voi tietysti käyttää myös muita kauden marjoja ja hedelmiä. Kekseillä, tuorejuustolla ja pähkinöillä täytetyt omenat ovat kuin juustokakku pienoiskoossa tai uuniomenoiden luksusversio. Smiling Forever -blogin Suvi muistuttaa, että kinuskikastiketta ei kannata säästellä näitä herkkuja tehdessä. Jos mieli tekee perinteistä tai vähemmän perinteistä omenapiirakkaa. löytyy siihenkin useita ohjeita. Story by Saran omenapiirakassa maistuu tuttu makupari: omena ja vanilja. Keskipäivässä-blogista löytyy hyvin perinteinen omenapiirakan resepti, Niittykukkia-blogin ohjeella syntyy omena-piimäpiirakka ja Katalogi-blogin ohjeella kätevästi pellillinen omenapiirakkaa. Samasta blogista löytyy myös toinen omenainen ohje: monia lapsuusmuistoja herättävän omenapaistoksen salaisuus on voileipä- ja digestive-kekseissä, joita ladotaan vuokaan vuorotellen omenaviipaleiden kanssa. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

