Uutisen takaa: Kouvolan sote-näkymät heikkenevät entisestään

Kouvolan edustajat astelivat keskiviikkoiseen Carean yhtymäkokoukseen omistajaohjauspaperi kädessään. Näkemys oli selkeä: Kouvolan kaupungin mielestä Kymenlaakson keskussairaalan Koksin peruskorjaus- ja laajennusinvestointia ei pidä tässä vaiheessa hyväksyä.

Näkemyksen ansiosta kokousedustajat pääsivät äänestämään. Tulos olisi ollut tiedossa ilman äänestystäkin: Kouvola hävisi, ja enemmistön äänillä remontti hyväksyttiin.

Tällä päätöksellä Koksin remontti etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Carea joutuu hakemaan remonttiin poikkeamislupaa, koska heinäkuussa astui voimaan väliaikainen sote-rakennuksien investointien rajoittaminen. Hakupaperit aiotaan lähettää mahdollisimman pian sosiaali- ja terveysministeriöön.

Koksin remonttianomuksen lisäksi ministeriössä on odottamassa toistakymmentä hakemusta ympäri Suomen. Niitä alettaneen käsitellä lokakuussa.



Kouvolassa pidetyn yhtymäkokouksen tunnelma oli kaukana hilpeästä. Eikä puheenjohtaja Jukka Nybergin (sd.) avauspuhe keventänyt tunnelmaa. Puhe tihkui turhautuneisuutta ja ärtymystä.

— Tässä prosessissa olemme epäonnistuneet täydellisesti joka portaalla.

Hän jakeli moitteita tasapuolisesti joka osoitteeseen — itseään säästelemättä.

— Jos aloitan Kouvolan epäonnistumisesta: kaupunginhallitus on kolmen viimeisen kuukauden aikana pystynyt pitämään kaksi kokousta. Kaksi kokousta, koska ei ole mitään tärkeitä asioita käsiteltävänä. Tänään käsiteltävän asian viimeistä tilannetta ei ole suinkaan hallituksessa päivitetty, hän piikitteli.

Puheenjohtajan mukaan etelän kunnat ovat toimineet yhtä ”viisaasti” kuin Kouvola: periksi ei anneta, neuvottelut lopetetaan ja tehdään äänestyspäätöksiä.



Suomalainen neuvottelukulttuuri on tunnettu siitä, että neuvotellaan viimeisille minuuteille asti. Nybergin mielestä Kymenlaaksossa sote-neuvottelut loppuivat aikaa sitten.

— Olemme lyöneet hanskat naulaan. Sen takia olen erittäin pettynyt itseeni. En ole pystynyt tuomaan sitä panosta, jonka olisin halunnut tuoda. Mutta asiat on vaan hoidettava, joten aletaan töihin, äänestää rätkäytetään ja sitten ruvetaan nuolemaan haavoja, Nyberg päätti puheensa.

Nyberg olisi halunnut vielä lisäaikaa, jotta yksimielinen päätös olisi syntynyt. Äänet jakanut päätös ei ole Kouvolan, Etelä-Kymenlaakson etelän eikä sairaanhoitopiirin etu. Lopputulos on surkea, Nyberg puuskahti.

— Päätösten jälkeen suurimmat kärsijät tulevat olemaan Kymenlaakson kuntalaiset, jotka terveydenhuoltopalveluja käyttävät, kouvolalainen Esko Lavonen (kok.) tuki Nybergiä.



Kesäkuisessa kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan: toimiohjeeksi Carean yhtymäkokousedustajille annetaan, että Kymenlaakson sote-investoinnit, kuntien yhteisen tahtotilan mukaisesti, toiminnallisesti sovitetaan yhteen ennen investointipäätösten tekemistä.

Teksti on hämärä — tai ainakin hankalasti muotoiltu.

Kyse lienee työnjaosta. Kun siitä ei ole päästy sopuun, Kouvolan mielestä Ratamo-hankkeen yhdistäminen erikoissairaanhoidon osalta Carean investointiin ei ole tarkoituksenmukaista.

Lamminmäki perustelee edellistä muun muassa sillä, että Ratamon ideana on ollut yhdistää perustason erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Koksissa keskitytään pitkälti erikoissairaanhoitoon.

— Pitäisi arvioida, miten valtakunnalliset ratkaisut vaikuttavat, mikä on sairaaloiden keskinäinen työnjako ja sen pohjalta tehdä arvio ja katsoa kokonaisuutena sote-kentän tarpeet. Ei vain erikoissairaanhoidon näkökulmasta vaan ottaen huomioon perusterveyden- ja sosiaalihuolto, Lamminmäki sanoi torstain Kouvolan Sanomissa.



Lamminmäen mukaan kaupunginhallituksen tekemää ohjeistusta oli avattu laajemmin ”Kouvolan näkemys” -paperissa. Oletettavasti avaaja on itse kaupunginjohtaja, koska tekstin lopussa lukee: Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäen puolesta talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell.

Kokousta johtanut Nyberg olisi toivonut, että yleisölle avoimessa yhtymäkokouksessa olisi ollut edes joku kaupungin viranhaltija selittämässä Kouvolan näkemystä. Kun kukaan ei tullut, hän ei malttanut olla sivaltamatta.

— Pyydän kaupunkini puolesta anteeksi sitä, ettei meidän virkakoneistostamme ole ketään paikalla näin historiallisessa kokouksessa. Jonkinlaiset pöytätavat pitää olla, mutta niitä ei näytä olevan.



Lyhyt ja ehkä kryptinenkin kaupunginhallituksen päätös oli muuttunut sivunmittaiseksi selvitykseksi. Siitä ilmenee, mitä Kouvola tahtoo ja miksi se haluaa irrottautua Koksin saneerauksesta.

Lamminmäen mukaan Kouvolan kanta tässä laajuudessaan on ollut kaikkien kokousedustajien tiedossa. Nyberg on sitä mieltä, ettei väite pidä paikkaansa. Hän on kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Julkisesti on toitotettu monella suulla, että ”olemme löytäneet yhteisen sävelen ja yhdessä rintamassa edetään”. Nyt esiin tuotu Kouvolan näkemys antaa ymmärtää vallan toista.



Kaupungin ohjeistus tuli yhtymäkokousedustajille viime tipassa. Ainakin tältä osin Nybergin tuskaa voi tavallaan ymmärtää.

Ohjeistuksesta ei keskusteltu, kuten tapana on ennen kokousta. Tämän takia Nyberg on erityisen suivaantunut.

— Vastattiin vain, että toimitaan aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. En olisi ollut hakemassa muutosta vaan keskustelua.



Lamminmäki ja Nyberg ovat tahoillaan huolestuneita siitä, että tällä hetkellä Kouvolalla ei ole oikein yhtään mitään mikä liittyy tuleviin sote-palveluihin.

Ei ole paljon paisuteltu, jos sanoo Kymenlaakson olevan ministeriön murheenkryyni. Eikä tarvitse hirveästi höristellä korvia kuullakseen, kuinka alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti huokailee ministeriössä.

Lamminmäki uskoo vahvasti siihen, ettei soten viimeistä lukua ole vielä kirjoitettu. Nybergin optimismia koetellaan.

— Emme ole Kouvolassa sisäisesti pystyneet sopimaan mistään. Tämä on tällainen pieni näkemysero, Nyberg sanoo kokouksen jälkeen.

Pienikö vain?

— Valtava!

Sen jälkeen Nyberg nauraa. Nauru tarttuu kuulijaan tahtomattaan.





Satumiia Masalin

Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja.