Kouvolan Sanomat: Aistihuone rauhoittaa ja auttaa yliherkkää lasta Kuusankosken Tähteenkadun koulun aistihuone valmistui syyskuun aikana. Valkoisilla verhoilla äänieristetty huone on omiaan auttamaan lapsia, joilla on rauhattomuutta tai tuntoaistien yliherkkyyttä. Huoneesta löytyy muun muassa valokuituinen valoputous sekä rauhallisesti vaihtuvia värivaloja. Pallomerituoliin voi upottautua omaan tilaan tai sitten rauhoittua lycrakeinussa. — Huoneeseen on luotu tunnelma, että olet pilvissä pumpulin keskellä. Huone on luotu aistipulmien ratkomiseen. Esimerkiksi lapsilla saattaa olla yli- tai alikorostunut tuntoaisti, erityisluokanopettaja Miia Laakso kertoo. Tähteenkadun koululla on 16 luokkaa, jolla jokaisella on muutama aistihuoneesta hyötyvä oppilas. Syyskuussa valmistunut huone otetaan kunnolla käyttöön lokakuussa, mutta keskittymishäiriöisten lasten kanssa siitä on saatu jo hyviä kokemuksia. — Lapsi viedään huoneeseen ja läsnä on aina aikuinen. Olemme huomanneet, että kierrokset saadaan nopeasti laskemaan rauhallisessa tilassa. Lokakuusta lähtien huoneelle löytyy ihan päivittäistä käyttöä. Tähteenkadun aistihuone ei ole ensimmäinen Kouvolassa, sillä Mansikkamäen koulusta löytyy vastaava tila. Aistihuone oli edullinen lisäys Tähteenkadun koululle. Koulu haki Opetushallitukselta projektirahaa huoneen rakentamiseksi. Koko hanke valmistui hieman alle 5 000 euron summalla. Lue koko uutinen:

