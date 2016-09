Uutinen

Kouvolan Sanomat: Euroopan-valloituksensa aloittanut bändi jännittää eniten Kouvolassa soittamista Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS? teki ensimmäisen ulkomaankeikkansa tammikuussa Hollannissa. Sen jälkeen yhtye on soittanut paitsi Tanskan Roskildessa myös Saksassa, Briteissä, Slovakiassa, Puolassa ja Virossa. Lokakuun lopussa yhtye lähtee levittämään hyvän mielen sanomaansa jälleen Englantiin, jossa on kuusi keikkaa kuuden päivän sisällä. Yhtye soittaa muun muassa Cardiffissa, Brightonissa, Oxfordissa ja Lontoossa. Joukossa on sekä klubi- että festivaalikeikkoja. Silti kotikaupungissa Kouvolassa esiintyminen on bändille aina se jännittävin kohokohta, sillä yleisössä on paljon tuttuja. — Fiilis on vähän sama kuin KooKoon kotipelissä, vertaa yhtyeen biisintekijä ja kosketinsoittaja Erik Lintunen. Vuosi 2016 on ollut bändin tähänastisista menestyksekkäin. Lintusen mukaan kasvanut suosio ei vielä näy arjessa. — Tuopintarjoajia ei ole ollut. Neljä vuotta kasassa olleella triolla — johon kuuluvat myös basisti ja laulaja Susanna Pilli-Sihvola ja rumpali Janne Petteri Pitkälä — on tänä vuonna ollut puolensataa keikkaa. Vapaita viikonloppuja ei juuri ole ollut. Pitkälän mukaan ulkomailla soittaminen on erilaista kuin kotimaassa. Itsevarmuus on huipussaan. — Kovin rokkifiilis tulee, kun soittaa täysin tuntemattomille, hän sanoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

